Ratas: valitsuskoalitsioon on jätkuvalt töine

Keskerakonna esimees Jüri Ratas kinnitas, et hoolimata Anneli Oti etteheidetest koalitsioonipartneri Reformierakonna aadressil jätkab praegune võimuliit tööd. Samas mõistab ta Oti lahkumise põhjuseid.

Ratas selgitas saates "Uudis+", et Keskerakond on koalitsioonis nii kaua, kuni saab oma põhimõtteid ja seisukohti esindada ning poliitilisi sõnumeid kanda.

"Minu meelest tänases koalitsioonis seda tööd saab teha," ütles ta. Ta lisas, et valitsuskoalitsioon on töine ning kõige akuutsem teema on hetkel kriisist väljumine.

"Kas näha vangerdusi Keskerakonna delegatsioonis veel, millele viitab täna üks ajaleht, siis seda tuleb küsida sealt allikast, kust see info pärineb," jättis Ratas vastamata küsimusele, kas ministrite hulgas on oodata veel muutusi.

Ratas selgitas, et erakond asub kohe uut kultuuriministrit otsima ning püüab ta leida võimalikult kiiresti: "Ma ikka loodan, et sel nädalal Keskerakond suudab selle kandidaadi esitada."

Uuest võimalikust ministrist kõneldes ütles Ratas, et Eestis peavad saama teha tööd ka vaktsineerimata inimesed, kuid möönis, et tulevasel kultuuriministril oleks see keeruline.

"See inimene, kes ka kultuurisektoris peab tööle asuma ja selle sektoriga suhtlema – midagi ei ole teha – aga tänased reeglid näevad tõesti ette seda, et kui ta ei ole vaktsineeritud, siis see ei ole võimalik," ütles ta.

Ratas ütles, et mõistab Anneli Oti tagasiastumise põhjuseid. Ta tõi välja, et Ott seisis kevadel väga tugevalt selle eest, et kultuurivaldkond saaks 40 miljonit eurot toetusi, kuni valdkonnale kehtestati karmid piirangud.

"Kui on piirangud, on vaja sektorile ka toetust, täna seda toetust ei ole rakendatud," ütles Ratas.