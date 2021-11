Satelliidifotod kinnitavad Vene vägede koondumist Ukraina piiri lähedal

Esmaspäeval tehtud satelliidifotod kinnitavad hiljutisi teateid, et Venemaa koondab jälle Ukraina piiri lähedale vägesid ja sõjatehnikat.

Pildid tegi börsil noteeritud kosmosetehnoloogia ettevõte Maxar Technologies. Firma jagas fotosid veebiväljaandega Politico.

Fotodel on näha soomusüksuste, tankide ja iseliikuvate suurtükkide kogunemist Valgevene piiri juures asuva Jelnja linna lähedal. Samuti on kohal maaväed. Tavaliselt baseeruvad need üksused teistes Venemaa regioonides, teatas Politico.

Venemaa 4. tankidiviisi tehnika viidi Brjanski ja Kurski ümbrusesse. Mõlemad linnad asuvad Ukraina põhjapiiri lähedal. Tehnika hulka kuuluvad lahingutankid T-80 ja iseliikuvad suurtükid, teatas militaarajakiri Jane's Defence Weekly.

Piirkonnas on märgatud ka 1. kaardiväe tankiarmee üksusi.

Vene vägede koondumisest teatas esimene laupäeval USA ajaleht Washington Post. Vene vägede liikumist kommenteeris ka USA kaitseministeerium.

"Oleme teadlikud avalikest teadetest Venemaa ebatavalisest sõjajõudude tegevusest Ukraina lähedal. Me ei saa rääkida Venemaa kavatsustest. Toetame jätkuvalt piirkonnas deeskaleerumist ja Ida-Ukraina konflikti diplomaatilist lahendamist. Meie toetus Ukraina suveräänsusele ja territoriaalsele terviklikkusele on vankumatu," ütles Pentagoni pressiesindaja kolonel Anton Semelroth.

Riikliku julgeoleku nõunik Jake Sullivan ütles esmaspäeval, et Bideni administratsioon jätkab olukorra tähelepanelikku jälgimist.

Pinged Moskva ja lääneriikide vahel on viimastel kuudel jälle kasvanud. USA kaitseminister Lloyd Austin külastas oktoobris Gruusiat ja Ukrainat. Austin avaldas kindlat toetust Ukraina suveräänsusele.

Vene väed kogunesid Ukraina piiri lähedale ka kevadel.