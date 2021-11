Haapsalu raudtee taastamisel kolib raudteemuuseum välieksponaadid uude kohta

Haapsalu raudtee- ja sidemuuseumi juhataja Talis Vare ütles, et praegu on oluline, et uue ekspositsioonialaga arvestatakse ka raudteeliikluse projekteerimisel.

"Praegu on põhiline see meie jaoks, et selle ala projekteerimine toimuks koos reisirongiliikluse jaoks vajaliku raudtee projekteerimisega, et seda tehtaks korraga. Selles osas on minu arusaamist järgi ka majandus- ja kommunikatsiooniministeerium ja kultuuriministeerium olnud ühel nõul, et nii see peakski käima, et ei tekiks mingisuguseid ebakohti selle töö käigus. Minu teada saab varsti projekteerimise hange lukku," rääkis Vare.

Välieksponaatide uueks koduks on kindel koht välja vaadatud, kuid võimalik, et veeremit jätkub ka natuke laiemale alale.

"Peamine uus eksponeerimise ala tuleb selle ajaloolise raudtee kaubaaida juurde. See on siit mõnisada meetrit eemal. Seal on üks tühi plats. Sinna me kavatseme ka ehitada sellise remonditöökoja. Veeremite jaoks ka katusealuse, aga mõnesse kohta veel, kus saab neid eksponeerida, sest et sellesse kohta, kus nad praegu jaama ees seisavad kolmel teel, sinna tulevad reisirongid," ütles Vare.

Muuseumil on juba aastaid mure vandaalidega. Viimase aja üks hullemaid intsidente oli tänavu juunis, mil ilmselt süütamisest alguse saanud põlengus sai kannatada üks dresiin.

Eksponaatide lõhkumist ja reostamist tuleb ikka ja jälle ette.

"Mis me saame teha ongi neid piirata aedadega, panna kaamerad üles, et tuvastada, kätte saada kurjategijad ja kontrollida kogu seda ala. Lõplik lahendus saabub ikkagi siis, kui me oleme need paigutanud uuele alale, mis vastab tegelikult eksponeerimise nõuetele, et nad on kaitstud nii ilma kui ka inimeste eest," rääkis Vare.

Muuseumi veeremi kolimise aeg sõltub Haapsalu raudtee ehitamisest. Majandusminister Taavi Aas on varem öelnud, et esialgsete hinnangute järgi võiks uue raudtee ehitus Haapsalus ja Rohukülas valmis saada ehk 2026. aastal.