Pärnu linna õpilaste pääs kontaktõppele jääb koolijuhi otsustada

Pärnu linna koolijuhtide ühenduse esimees ja Ülejõe põhikooli direktor Margus Veri rääkis ERR-ile, et tulevast esmaspäevast on võimalik koolijuhil otsustada, kas lubada lapsed kooli ning kas kontaktõppele pääsevad kõik või teatud klassid. "Tõenäoliselt enamik koolijuhte otsustab, et kõik lapsed tulevad kooli ja alustavad jälle kontaktõppega," ütles Veri.

Pärnu linnavalitsus teatas, et koolide nädal aega kestnud distantsõppest on kasu olnud, kooliealiste laste nakatumine on vähenenud ja enamikes koolides võiks lapsed järgmisest nädalast kooli minna. Samas on koolide olukord erinev ja iga koolijuht otsustab terviseameti andmete põhjal, milliseid piiranguid kehtestada.

Neljapäeval toimus Pärnus ka koosolek, kus osalesid nii linnavalitsuse esindajad, koolijuhid kui ka terviseamet. Viimase esindajad pakkusid välja, et kontaktõppele võiks pääseda lapsed 1.-4. klassini ning 5.-8. klasside lapsed jääks endiselt distantsõppele.

Veri seisukoht on aga, et kooli lähevad siiski kõik õpilased, kuna arvud ei näita, et 5.-8. klasside vanuserühmas oleks õpilaste nakatumine suurem. Ülejõe koolis, kus käib 847 õpilast, oli eelmisel nädalal tervisameti andmetel koroonaga nakatunud 15 inimest.

Samuti pidas Veri poolikuks lahenduseks olukorda, kus põhikoolilapsed on koolist distantsõppel, aga samal ajal käivad huviringides ehk omavaheline suhtlus ja ringiliikumine on võimalik.

Koolid asuvad ka kolm korda nädalas hommikuti õpilasi ja õpetajaid testima. Ülejõe kool proovib koostööd vanematega ehk saadab testid koju, et selle saaks enne koolitulekut rahulikult kodus ära teha, ütles Veri.

Pärnu linnavalitsus koos koolijuhtidega otsustas möödunud nädalal, et kõik Pärnu linnas ja osavaldades asuvad munitsipaalkoolid, omavalitsuse huvikoolid ja noortekeskused lähevad pärast koolivaheaega distantsõppele. Distantsõppele saadeti ka erivajadusega õpilased, algklassid ja gümnaasiumiastme õpilased.