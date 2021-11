Advokaadid nõuavad Saakašvili viivitamatut tsiviilhaiglasse viimist

"Tutvusime täna arstide konsiiliumi tehtud Saakašvili analüüside tulemustega. Kõik need tulemused on halvad. Selle taustal on karistusteenistuse avaldused, et Saakašvili tervis on normis, otsene vale. See ei ole meie tõlgendus, äsja kutsus Saakašvili välja kaks konsiiliumi kuuluvat arsti," ütles advokaat Beka Basilaja.

Kommentaariks karistusteenistuse avaldusele, et neil puudub õigus avaldada Saakašvili isikuandmeid, ütles ta: "Saakašvili nälgib tõepoolest ja on selle tulemusel 20 kg alla võtnud. Võimude igasugused oletused Saakašvili tervise kohta on nälgiva inimese puhul kõlvatud," ütles Basilaja.

Ukraina kodanik Saakašvili saabus 29. septembril salaja Gruusiasse. Ta vahistati Thbilisis 1. oktoobril. Praegu viibib ta Rusthavi linna vanglas.

Gruusia võimud on esitanud Saakašvilile süüdistuse mitmes kriminaalasjas ning ametnikud on korduvalt kinnitanud, et pärast riigipiiri ületamist võetakse ta kohe kinni. Saakašvili nimetab oma vangistust ebaseaduslikuks ning eitab kõiki süüdistusi, nimetades neid fabritseerituks.