Riikide erimeelsuste tõttu pole kellakeeramise lõppu näha

"Kellakeeramise teemal muutusi pole, ehk lähitulevikus jätkame kellakeeramist," ütles majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi pressiesindaja Laura Laaster ERR-ile.

Tema selgituste kohaselt ei saa üks riik eraldi langetada otsust kellakeeramise lõpetamiseks, sest Euroopa siseturu toimimiseks on vaja langetada EL-i ülene otsus, selle peab omakorda tõstatama Euroopa Liidu Nõukogu eesistujariik.

"Viimaste EL-i eesistumiste ajal pole selle eelnõuga märkimisväärselt edasi liigutud, kuna praegu on COVID-i tõttu lihtsalt ajakriitilisemaid küsimusi, mis vajavad lahendamist," tõdes Laaster. "Teemaga edasiminek on tulevaste eesistujariikide pädevuses," lisas ta.

Kuna teema ei ole viimasel ajal Euroopas päevakorras olnud, pole seda ka Eestis viimastel aastatel rohkem arutatud, rõhutas Laaster.

Euroopa Liit kehtestas ühise suveajale ülemineku esmakordselt 1980. aasta. Praegu kehtiv regulatsioon nõuab liikmesriikidelt suveajale üleminekut märtsi viimasel pühapäeval kella keeramisega ühe tunni võtta ettepoole ning tagasi vööndiajale minekut oktoobri viimasel pühapäeval.

Euroopa Parlament esitas 2018. aasta veebruaris, kodanike initsiatiivi raames saadud toetuse alusel Euroopa Komisjonile ettepaneku kaaluda ajavööndite ja suveaega puudutava direktiivi muutmist. Komisjon uuris sellele järgnevalt EL-i kodanike arvamust, mille raames küsitleti 4,6 miljoni inimest, kellest 84 protsenti eelistas kellakeeramise lõpetamist.

Seejärel algatas Komisjon muudatuse, mille peavad parlament ja liikmesriikide valitsusi esindav nõukogu heaks kiitma. Euroopa Parlament toetaski kellakeeramise lõpetamist 2019. aasta märtsis toimunud hääletusel, otsustades, et viimast korda peaks kellakeeramine toimuma 2021. aastal.

Kellakeeramise lõpetamine takerdus aga toona Euroopa-ülestesse läbirääkimistesse, kuna kõik riigid peavad otsustama, kas soovitakse jääda talve- või suveaega. Eesti on eelistanud jääda suveaega, seda on soovinud ka Läti ja Leedu. Keeruliseks teeb otsustamise see, et meiega samas ajavööndis olev Soome on avaldanud soovi jääda talveajale.