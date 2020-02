Soome parlamenti on jõudnud rahvaalgatuse korras esitatud eelnõu, mille kohaselt peaks põhjanaabrid üle minema püsivale suveajale. Parlamendis on algatuse suhtes erinevad arvamused.

Euroopa Liidus peaks juba järgmisel aastal iga-aastasest kellakeeramisest loobutama, kuid paljudes liikmesriikides pole endiselt selge, kas soovitakse jääda püsivalt suve- või vööndiaega, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Üks neist riikidest on Soome, kus püsiva kellaaja valik jagab rahvast kahte leeri.

Soome justiitsministeeriumi paar aastat tagasi korraldatud rahvaküsitluses jäi napilt, 52 protsendiga peale püsiva talveaja pooldajate hääl.

Sellele vastukaaluks on aga valminud 54 000 poolthäält kogunud, püsivat suveaega pooldav rahvaeelnõu, mis neljapäeval parlamendis arutlusel oli.

"Üks on minu hinnangul selge. Vähemalt isiklikult ei poolda ma sellele püsivale novembrile üleminekut, aga see on muidugi hoopis erinev teema. Kellade keeramisest peame me igal juhul vabanema," ütles Koonderakonna parlamendisaadik Timo Heinonen.

Parlamendis peetud sõnavõttudes võis kuulda läbilõiget kõigist vastakatest seisukohtadest. Kes pooldas suve, kes talveaega ning kõlas ka variant, et Soome peaks vahetama hoopis ajavööndit ning minema üle Kesk-Euroopa ajale.

Püsivat talveaega toetavad Soomes eelkõige arstid, kes on mures soomlaste unehäirete lisandumise pärast juhul, kui õhtutesse valget aega juurde tuleb.

Püsivasse suveaega siirdumist soovivad aga teiste hulgas liikumisaktivistid, et õhtul rohkem valgel ajal väljas toimetada saaks.

Euroopa Komisjon on soovitanud naaberriikidel suve- või talveaja osas kokku leppida. Eestis on Euroopa Liidu asjade komisjon toetanud suveaega, seega võimaldaks Soome rahvaalgatuse läbiminek ka selles küsimuses konsensuse saavutada.

Tõsi, seaduseks saamiseni on algatusel veel pikk tee. Esialgu hakkavad sellega tegelema parlamendi komisjonid.

Samas töötab Soome siseministeerium veel püsivale talveajale üleminekuga.