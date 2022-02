Tallinn ei välista koolide distantsõpet tauniva kohtuotsuse edasikaebamist

Tallinna haridusamet ei välista, et kaebab edasi koolide distantsõppele saatmist tauniva kohtuotsuse. Aega edasikaebamiseks on üks kuu.

Tallinna haridusameti juht Andres Pajula tõdeb, et halduskohtu otsus, mis loetleb mitut punkti, miks pealinn eksis koole distantsõppele saates, on veel nii värske, et ta pole jõudnud seda läbi töötada. Seetõttu pole linn jõudnud kujundada veel ka seisukohta, kas tauniv kohtuotsus kaevatakse edasi.

"Seda otsustatakse, kas seda tehakse või mitte, meeskonnas. Seda teevad juristid. Kunagi ei saa välistada ühtki võimalust, aga on olulisemaid asju, millega tegelda," ütles Pajula ERR-ile. "Kui vaatame täna olukorda, kus täna oleme, siis meie tahtest sõltumata on üle veerandi pealinna koolide klassikomplektidest distantsõppel. Fakt on, et tegelikult nii ta on."

Halduskohus leidis, et Tallinnas tehti mullu novembris distantsõppe rakendamisel olulisi kaalutlusvigu. Kohus keelas Tallinna linnal, sealhulgas koolidel edaspidi rakendada distantsõpet Covidi leviku tõkestamise eesmärgil, kui ei ole täidetud järgmised eeldused:

järgimata terviseameti epidemioloogilisi hinnanguid või põhjendamata, miks terviseameti epidemioloogilist või muud sarnast hinnangut ei järgita;

kaalumata alternatiivseid piiranguid ja meetmeid, sealhulgas Tallinna linna tasandil ja kooli tasandil;

kaalumata õpilastele ja nende peredele tekkivaid tagajärgi ja võimalikke leevendusmeetmeid;

jättes teavitamata, et distantsõpe ei ole iseseisvalt liikumis- või koolihoones viibimiskeeld, või kaudselt keelates või takistades koolihoones viibimist.

Küsimusele, kas halduskohtu otsus muudab linna edasist praktikat ja otsuseid viiruse tingimustes, vastas Pajula: "Halduskohtu otsus ei mõjuta viiruse käitumist mingil moel ega kombel. Meie käitumist on täna tinginud haigus. Nakatumised jätkuvalt toimuvad koolides, sõltumata halduskohtu otsusest. Selline see olukord on."

Pajula ei oska hinnata, kas valitsuse otsus laste lähikontaktsuse arvestamine koolis lõpetada ja koroonapassid kaotada on õige otsus.

"Ma ei ole teadlane ega teadusnõukoja liige, ei oska öelda, milline on tark otsus ja milline mitte. Otsuseid tuleb teha kindlasti pika perspektiiviga, spetsialistide poolt, kes teavad, mida üks või teine otsus kaasa toob. Ma pole selles pädev ega kompetentne, kes oskaks sellele hinnangut anda. Aga keeldude või käskudega me sellest haigusest võitu ei saa. Omavaheline võitlus riigi ja omavalitsuse vahel ei vii meid kusagile, peame leidma lahenduse, kuidas õpilased saaksid kvaliteetset haridust," leiab Pajula.

Haridusameti juht elavneb, kui küsida, kas linna omavoliline distantsõppe korraldus sügisel siis tagas õpilastele kvaliteetse hariduse andmise.

"Võin sada protsenti öelda, et igal juhul pärast oktoobrikuu vaheaega kaks nädalat distantsõppel andis võimaluse ühtlaselt kvaliteetset haridust anda kõigile õpilastele. See periood oli ääretult lühike, suutsime selle tulemusel hoida viiruse koolides kontrolli all, koolid said tavapärase õppetööga tegelda. Toona oli see väga-väga tark otsus," leiab Pajula.

Ta lisab, et praeguses olukorras, kus linn ei ole enam lausalist distantsõpet korraldanud, on hästi näha selle otsuse mõju praeguses nakatumisolukorras, võrreldes sellega, kui sügisel ennetavat distantsõpet rakendati.

"Tallinna koolides on täna distantsõpe täies jõus meie otsustest sõltumata. Inimkatseid on tehtud, et saavutada immuunsus, nii ta läheb," ütles Pajula.