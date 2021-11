Macron: 65-aastastel saab kolmas süst koroonapassi tingimuseks

Prantsusmaa president Emmanuel Macron ütles teisipäeval, et kõik üle 65-aastased prantslased peavad saama kolmanda koroonavaktsiini süsti ning ainult siis saavad nad õiguse kasutada koroonapassi, mis tagab juurdepääsu näiteks ühistransporti ja söögikohtadesse.

Macron hoiatas telepöördumises, et riiki ootab ees koroonaviiruse viies laine.

"Alates suve lõpust on käima lükatud kampaania, et kaitsta üle 65-aastaseid inimesi, samuti kõige nõrgema tervisega inimesi. Peame seda protsessi kiirendama. Kui teid vaktsineeriti rohkem kui pool aastat tagasi, siis kutsun teid üles broneerima aega, et teha kolmas süst," ütles Macron.

"Kui teid vaktsineeritakse, on teil 11 korda väiksem võimalus sattuda haigla intensiivravi osakonda," lisas Macron.

Prantsusmaa võttis koroonapassi kasutusele augustis. Seda on vaja kõige igapäevasemateks toiminguteks. Passi olemasolu kontrollitakse näiteks kohvikutesse sisenemisel või muuseumi külastamisel.

Prantsusmaal toimuvad järgmise aasta kevadel presidendivalimised . Macron kandideerib uuesti. Macroni sõnul tuli Prantsusmaa pandeemiaga võitlemisel paremini toime kui Suurbritannia ja Saksamaa.

"Prantsusmaa on suurriik, mis tuleb pandeemiast majanduslikult tugevamini välja kui naaberriigid. Prantsusmaa on Euroopa suurriikide seas esikohal. Meie ostujõud on kasvanud," ütles Macron.