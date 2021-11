Sule: olukord haiglates on lootustandvam, eriti Põhja regioonis

"Nii nagu üldhaigestumus on hakanud väga selgelt langema, on ka haiglaravi vajadus sellega kaasas käimas. Tõsi, kui vaadata, kuidas ta jaguneb regiooni haiglate vahel, siis jaotub ebaühtlaselt. Suurem langus on Põhja regiooni haiglates, eriti Tallinna haiglates. Aga näiteks Tartu Ülikooli kliinikumis on esmaspäevahommikuse seisuga üks haige rohkem Covid-19 haiglaravil, kui oli eelmisel esmaspäeval. Seal haiglaravi koormus oluliselt langenud pole," ütles Sule ERR-ile.

Ta rääkis, et erinevalt kevadisest teisest lainest on haiguspuhang jõudnud haiglatesse nüüd sügisel teistmoodi, kui inimesed on suuresti vaktsineeritud.

"Kiire haiglaravi vajaduse tõusu taga oli see, et tekkisid haiguskolded. Hoolekandeasutustes on ka praegu koldeid rohkem kui kevadise haiguse laineharjal. Aga tänu vaktsineeritusele oleme pääsenud väga suurest haigestumuse lainest."

Sule rõhutas, et kui mingi asi hakkab minema väga kiiresti positiivses suunas, siis tuleb olla hästi tähelepanelik, et mitte vigu teha.

"See on nagu noore autojuhiga, vead tulevad sel hetkel, kui sa arvad, et sa juba oskad autot juhtida. Me oleme samasuguses faasis praegu. Me peame veel kannatama, et haiguslaine saaks tegelikult ületatud."

Esmaspäevahommikuse seisuga on koroonaviirusega haiglaravil 544 patsienti, neist 52 kolmanda astme intensiivravis ja neist omakorda 30 patsienti juhitaval hingamisel.

"Mis viimase ööpäeva jooksul negatiivne, siis kui suremusnäitaja haiglates oli langustrendis, siis nüüd lisandus 17 haiglates surnud patsienti. Nii palju surmasid me ei oodanud. Aga kui me võrdleme haiglaravil olijate arvu (544 - toim) nädala tagusega (617 - toim), siis see on selge ja tunnetatav langus," sõnas Sule.

Sule ütles, et Põhja staabis on juba arutusel, kuidas hakata haiglaravi vajaduse vähendamisel haiglaid suunama rohkem teisi haigeid vastu võtma ja plaanilist ravi tegema.

"Suund on sinna, et vabastada haiglaid selliselt, et enamik haigeid läheb neisse haiglatesse, kus on nakkusosakonnad olemas. Põhja regioonis on nendeks siis Lääne-Tallinna keskhaigla ja Pärnu haigla," täpsustas Sule.