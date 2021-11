Eesti Energia: õlitehase rajamine kulgeb plaanipäraselt

"Lõviosa hangetest on tehtud, esimesed sissemaksed on tehtud. Ehitusobjektil on pinnas ette valmistatud, vaiad on maasse löödud ja järgmine samm on vundamendi valamine," ütles Eesti Energia pressiesindaja Priit Luts BNS-ile.

Rahandusministrile esitatud ajakava järgi saab tehas tootmisvalmis 2024. aastal. Ehitusperioodil saab sõltuvalt ehitusfaasist tööd hinnanguliselt kuni 1000 inimest.

Tehase tööleminekul lisandub opereerimisega ligi 100 töölist, kaevandustes üle 100 töölise ja varahalduses ligikaudu 50 töölist. Teist samapalju on kaudseid töökohti teenindavatel tegevusaladel.

Teisipäeval asetatakse nurgakivi tehasele ja keemiatööstuse kontseptsioonile tervikuna Auveres asuvas Enefit Poweri tootmiskompleksis.

Eesti Energia teatel on tegemist Ida-Virumaal asuva tööstuse järgmise arenguetapiga, kus põlevkivi kõrval võetakse järk-järgult kasutusele tarbijate jäätmed – jäätmeplast ja vanarehvid.

Järgmine samm on toota pürolüüsiprotsessis saadud tooteid, sisendmaterjali peamiselt rõiva- ja plastitööstusele. "Kooskõlas valitsuse sooviga tähendab see hiljemalt 2040. aastaks lõppu vedelkütuste tootmisele ja süsinikuneutraalse tootmise saavutamist aastaks 2045," toonitas Luts.

Eesti Energia otsib hetkel koostöös teadlastega võimalusi süsihappegaasi püüdmiseks, et muuta tulevane keemiatööstus süsinikuneutraalseks. "2021. aasta alguses käivitatud Eesti Energia ja Tallinna Tehnikaülikooli uurimustöö esimesed etapid näitasid, et süsiniku püüdmiseks vajalik tehnoloogia on olemas."

Põlevkiviõlitehase ehitus läheb maksma 321 miljonit eurot.