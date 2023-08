Enefit Power läheb õlitehastes vanade rehvide kasutamisel teisele katsele

Enefit Poweri juhatuse esimehe Andres Vainola sõnul on oluline, et õlitööstuses rehvihaket ei põletata, vaid sulatatakse, mis on põletamisest keskkonnasõbralikum tegevus.

"Vanarehvihake on kellegi jääde ja meie võtame kasutusele selle oma toormena ehk tegu on ringmajandusega. Aga mis veelgi tähtsam, meie ei võta seda kasutusele, et põletada. Näiteks väga paljud tsemenditehased kasutavad rehvihaket oma põletusprotsessis, aga meie kasutame seda oma õlitehastes läbi pürolüüsi, mis on sisuliselt sulatamisprotsess. See annab meile palju suurema vedelkütuse saagise ehk peame õli saamiseks vähem kasutama põlevkivi," ütles Enefit Poweri juhatuse esimees Andres Vainola, kelle sõnul hakatakse rehvihaket Enefit-140 tehastes kasutama septembrikuust.

Tulevikus on kavas hakata rehvihaket kasutama ka Enefit 280 tehastes, kus esialgu plaanitakse testida õli tegemisel plastijäätmeid. Ka uus Enefit 280 tehas alustab järgmisel aastal klassikalise põlevkiviõlitehasena, kuid ettevõtte sõnul on plaanis muutuda ajapikku plastijäätmeid ja rehvihaket töötlevaks keemiatehaseks, mille toodangut enam ei põletata.

Enefit Power tegi õlitehastes rehvihakke kasutamise esimese katse neli aastat tagasi, kuid siis jäi see proov kolme kuu pikkuseks, kuna hinna ja kvaliteedi poolest sobivat tooret oli raske leida. Samuti ei saanud teoks Eesti Energia plaan rajada oma rehvihakketehas.

"Tõepoolest mitmeid tagasilööke oli: me ju soovisime saada need vanarehvid kokku siit Eestist, meil olid mitmed läbirääkimised Eesti vanarehvide käitlejatega ja me pingutasime, et saada vajaminevat kogust siit lähipiirkonnast. See kahjuks meil ei õnnestunud. Praegu on meil Rootsis partner olemas, esimene koorem tuli sealt. Aga see ei tähenda, et me ei jätkaks siinseid läbirääkimisi, kaasates siinseid partnereid selleks, et meie vanarehvide potentsiaali ära kasutada," ütles Andres Vainola.

Rootslastega sõlmitud mitmeaastase lepingu esialgne maht on 20 000 tonni vanarehvihaket aastas, kuid vastavalt Enefit Poweri vajadustele võib see kasvada. 2023. aastal on Enefit Poweril tellitud Rootsist lisaks sel nädalal kohale saabunud koormale veel üks laevatäis ehk kokku üle 3000 tonni rehvihaket.

Esimese koorma jäätmeid tõi Rootsi Oxelösundi sadamast 39-tunnise merereisi järel Sillamäe sadamasse 30 aasta vanune laev "Wilson Elbe", mis seilab Barbadose lipu all.

Ajalehe Virumaa Teataja andmetel on Ragn-Sellsil plaanis ehitada Kunda lähedale vanarehvide purustamise tehas. Ettevõttest öeldi ERR-ile, et kui kõik läheb plaanide kohaselt, siis avatakse tehas järgmise aasta teises kvartalis.