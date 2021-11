Biden ja Xi arutasid virtuaalsel tippkohtumisel kahe riigi suhteid

Valgest Majast kohtumist avades ütles Biden Hiina liidrile, et nad vajavad niiöelda kaitsepiirdeid, mille eesmärgiks oleks vältida kahe riigi konkurentsi muutumist konfliktiks.

"Ma pean silmas tagamaks seda, et USA ja Hiina vaheline konkurents ei viiks konfliktini," rääkis Biden. USA president avaldas ühtlasi lootust, et kahe maailma suurima majanduse liidrite arutelu saab olema aus ja otsekohene.

Hiina president sõnas Bidenile, et kaks riiki peavad Taiwani ja muude probleemidega seotud pingete leevendamiseks parandama suhtlust ja vastama väljakutsetele koos.

"Me seisame üheskoos silmitsi mitmete väljakutsetega. Kuna Hiina ja USA on maailma kaks suurimat majandust ja ÜRO Julgeolekunõukogu alalised liikmed, siis peavad mõlemad parandama omavahelist suhtlust ja koostööd," ütles Xi tõlgi vahendusel.

Hiina riigipea lisas, et tal on heameel näha "oma vana sõpra" Bidenit ja ta on valmis USA liidriga koostööd tegema.

Kaks liidrit on pärast Bideni ametisseastumist jaanuaris kaks korda telefoni teel rääkinud, kuid kuna Xi keeldus pandeemia tõttu välismaale reisimast, siis oli veebipõhine videosild ainus võimalus isiklikuks kohtumiseks.

Valge Maja pressiesindaja Jen Psaki ütles, et Biden läks paar tundi kestvale kohtumisele jõupositsioonilt pärast kuudepikkust liitude taastamist teiste demokraatiatega Hiina ohjeldamiseks. Psaki hinnangul on kohtumine on võimalus kehtestada konkurentsitingimused ja nõuda Hiinalt reeglitest kinnipidamist.