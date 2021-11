Eesti Energia uus õlitehas sai nurgakivi

Esimene Enefit 280 kerkis Auveresse 10 aastat tagasi. Toona unistati, et kunagi võiks siin hakata Eesti oma bensiini tootma. Nüüd räägitakse rohepöörde mõjul keemiatööstusest. Uus tehas alustab küll klassikalise põlevkiviõlitehasena, kuid muutub ajapikku plastijäätmeid ja rehvihaket töötlevaks keemiatehaseks, mille toodangut enam ei põletata.

"Polümeerid, plastid, sünteetilised kangad, mis meil seljas on. Naftakeemia on igal pool meie ümber. Ja kui me suudame natukene toornafta kasutust vähendada ja võtta kasutusele sellesama naftakeemia jääke, neid ümber töötades, siis on see ringmajandusel põhinev keemiatööstus," rääkis Eesti Energia juhatuse esimees Hando Sutter.

Jäätmeplastide töötlemise tehnoloogiat on uuritud ja katsetused algavad olemasolevas õlitehases tuleval aastal.

"Täna oli siin laval näiteks ka üks tükk tuulikulabast. See tuulikulaba on oma kasuliku eluea selles funktsioonis lõpetanud. Küsimus on ju selles, et ta on komposiit paljudest erinevatest materjalidest ja pürolüüsimine on üks võimalus, et ikkagi ta lahutada komponentideks ja võtta ta ringlusse," ütles TalTechi põlevkivi kompetentsikeskuse juhataja Kalle Pirk.

Lisaks uuritakse koos Eesti teadlastega, kuidas kogu tootmine süsinikneutraalseks muuta, et uus tehas saaks töötada ka peale 2045. aastat ja Eesti majandusele kasu tuua.

"Kogu tooraine, tehnoloogia, logistika, opereerimine, uuesti logistika, sadam, kus see välja läheb, kõik on Eesti enda oma. Ja me toodame üle 100 miljoni eksportkäivet, kõik läheb eksporti ja maksud maksame kõik Eestisse," sõnas Sutter.

Põlevkiviõlitehase ehitus läheb maksma 320 miljonit eurot ja uus tehas peaks tööd alustama nelja aasta pärast.