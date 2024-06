Ragn-Sells avas Kundas vanarehvide purustusliini

Seni on Enefit Power kasutanud põlevkivi kõrval õli tootmisel Rootsist toodud rehvihaket. Ka pärast Kunda tehase käivitamist ei saa nad veel hakata Eesti haket kasutama, sest osade sertifikaatide taotlemine on pooleli. Lisaks peab Ragn-Sells lahendama toorme kättesaadavuse probleemid.

Ragn-Sells Eesti juhatuse esimees Kai Realo sõnul on Enefit Poweril kindel soov, et vanad rehvid jõuaksid õlitootmisesse.

"Enefit on ikkagi väga suur ja usaldusväärne partner. Neil on kindel tahtmine ja riigi poolt ootus, et Eesti vanarehvid jõuaksid varem või hiljem ikkagi Enefiti õlitootmisesse ja sealt edasi ka tooraine tootmiseks," ütles Realo. "See andis meile kindluse, et küll me need rehvid Eesti pealt ühel hetkel kokku korjame. Oleme ühe tootjavastutusorganisatsiooniga väga heas koostöös ja oleme alustanud koostööläbirääkimisi ka teise tootjavastutusorganisatsiooniga."

Enefit Poweri juhatuse esimees Andres Vainola sõnul on bürokraatlikud tegevused veel ees. "Euroopa Liidu bürokraatlikud sammud ehk ohutussertifikaatide saamised – need sammud on veel kõik ees. Aga me peame suutma läbi närida sellest Euroopa bürokraatiast. Me peame saama need asjad lõplikult korda, et teda tootestada. Sinnapoole me liigume samm-sammult ja usume, et saame sellega hakkama," rääkis Vainola.