Prokuratuur ei algata Enefiti rehvihakke asjas kriminaalmenetlust

Prokuratuur otsustas, et ei algata Enefiti Industry suhtes kriminaalmenetlust seoses Ragn-Sellsi süüdistusega, kus Ragn-Sellsi hinnangul rikuti rehvihakke lepingu tingimusi.

"Prokuratuur, olles tutvunud esitatud materjalidega ning küsinud juurde selgitusi, leidis, et Ragn-Sellsi kuriteokaebuses kirjeldatud teod ei vasta ühelegi kuriteokoosseisule ja jättis menetluse alustamata," ütles prokuratuuri avalike suhete nõunik Gerli Vaher ERR-ile.

Vaher märkis veel, et kogutud info pinnalt ei keeldunud Enefit Industry kunagi raha maksmise kohustusest, tasus kõik esitatud arved ja kinnitas läbivalt valmidust selle kohustuse täitmist jätkata.

"Seega leiab prokurör, et Enefit Industry ei põhjustanud kahju ning ei saanud seetõttu toime panna kelmust ega usalduse kuritarvitamist," lisas Vaher.

Ragn-Sellsil on õigus pöörduda kaebusega 10 päeva jooksul riigiprokuratuuri poole.

Ragn-Sells süüdistas selle aasta augusti alguses Enefiti aastatepikkuses vassimises ja rehvihakke lepingu rikkumises ning esitas seepeale prokuratuurile kuriteoavalduse. Enefit Industry probleemi ei näinud.

Projekti 4,2 miljonit eurot investeerinud Ragn-Sellsi juhatuse esimehe Kai Realo sõnul varjas Enefit terve aja tõsiasja, et neil polnud rehvihakke pürolüüsiks vajalikke lube.

Viieaastase koostöölepingu vanarehvide kasutamiseks õlitootmises sõlmisid Ragn-Sells ja Enefit Industry 2022. aastal.