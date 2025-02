Enefit Poweri skepsis vanarehvide suhtes tekitab Ragn-Sellsile kahju

Vanarehvide kasutamist õlitootmises on Auveres katsetatud juba üle kaheksa aasta, kusjuures alati on selgitatud, et tegemist on kulda väärt toormega, kus õli on rohkem kui põlevkivis. Mullu suvel teatas Enefit Power, et rehvihaket töödeldakse juba püsivalt ning et õlitehases saab ära kasutada kõik Eestis tekkivad vanarehvid.

Sügisel aga vahetus Enefit Poweris juhtkond ning uus juhatuse esimees Lauri Karp vanarehvide kasutamises enam nii kindel ei ole. Rehvihakke pürolüüsiks vajab Enefit keskkonnakompleksloa uuendamist ja uuele toorainele sertifikaati. Sellega lubab Enefit edasi tegeleda, kuid kas vanarehvide pürolüüs õlitehases on ikka mõttekas, seda selgust uuel juhtkonnal pole.

"Uus juhatus vaatab asjale ikkagi konservatiivse pilguga peale ja kindlasti on meil ka omad mõtted, mida me alternatiivsete toorainetega teeme, sealhulgas puidu, biomassi, plasti ja rehviga. Seega hetkel oleme ikkagi rohkem sellises katsefaasis," selgitas Karp.

"Vaatame, mis on ikkagi tegelik kaasus, kas ta on majanduslik kaasus, on ta tehnoloogiline kaasus, on ta kvaliteedi kaasus ja loomulikult vaatame seda ka õhuheitmete perspektiivis. Need on kõik uued faktorid, mida eeldatavasti eelmised juhatuse liikmed eriti ei vaadanud."

Lauri Karbi sõnul on põlevkivile lisatava rehvipuru kogus kõigest paar protsenti kütuse üldmahust ja pole selge, kas nii tillukese koguse nimel on mõtet vaeva näha.

Jäätmekäitlusfirma Ragn-Sells, mis mullu suvel Kundas Enefit Poweri tarbeks vanarehvide purustusliini avas, peab tekkinud olukorda kahetsusväärseks ja keeruliseks. Ettevõte investeeris üle 3,5 miljoni euro, sõlmis Enefitiga rehvipuru tarnelepingu ja nüüd tuleb ootamatult hakata rehvihakkele muud turgu otsima.

"Meil on selles mõttes keeruline olukord, et meil on endiselt kehtiv leping Enefit Poweriga ehk et me peame igal juhul seda rehvihaket tootma, sest kui me seda ei tee, siis saab Enefit öelda, et hoopis meie ei täida lepingut. Aga kinnitan siinkohal, et kahtlemata selle kõigega, nende alternatiivide otsimise juures, Ragn-Sells ilmselt kannatab aastaid kahjumit selle liiniga, sest me olime ikkagi selle liini ehitanud ennekõike koostöö jaoks Enefit Poweriga ja kogu see äriplaan baseerus ikkagi sellel, et Eesti rehvid tehakse Eestis õliks. Enefit Power ei ole soovinud võtta mingitki vastutust selle olukorra tekkimise eest," rääkis Ragn-Sells Eesti juhatuse esimees Kai Realo.

Realo hinnangul ei hakka Enefit suure tõenäosusega kunagi vanarehvidest õli tootma. Enefit Poweri juht Lauri Karp kinnitas, et vanarehvidest nad lõplikult loobunud ei ole, tuleb vaid ära oodata katsete tulemused.

"Kui me alustame suvel, kui kõik load on kätte saadud, siis see võtab ikkagi tüki aega. Ma ei anna teile vekslit välja, kas see on pool aastat, aasta või poolteist aastat. Vaatame. Meil on pädevad keemikud, nemad otsustavad selle üle, millal on vastus käes," sõnas Karp.