Enefit Power ja Ragn-Sells jätkavad vaidlust vanarehvide kasutamisest õlitootmises

Enefit Power kinnitab, et on rehvihakke lepingut Ragn-Sellsiga korralikult täitnud ning et jäätmekäitleja väited tekitatud kahjust ei vasta tõele. Ragn-Sells valmistab oma huvide kaitseks ette õiguslikke meetmeid.

Viieaastase koostöölepingu vanarehvide kasutamiseks õlitootmises sõlmisid Ragn-Sells ja Enefit Power 2022. aastal. Ragn-Sells ehitas 3,5 miljonit eurot maksnud rehvipurustusliini ja sõlmis tarnelepingu taaskasutusorganisatsiooniga, mis omakorda hankis kliente maaletoojate ja edasimüüjate seast, tuues peamise müügiargumendina innovaatilise ja keskkonnasõbraliku taaskasutusviisi.

Ka Enefit Power oli pikki aastaid veendunud, et rehvihakke kasutamisel õlitootmises on tulevikku. Praegu see Enefiti vaatest enam nii kindlana ei paista. Ettevõte ei kiirusta rehvihaket tööstuslikus mastaabis kasutama enne kui kõik katsetused on tehtud ja töötlemise keskkonnasõbralikus ja majanduslik otstarbekus kinnituse saanud. Katsete tegemiseks ja rehvihakke pürolüüsimiseks pole Enefitil veel ka Euroopa kemikaaliagentuuri luba. See loodetakse saada alles eeloleval suvel.

Nädal tagasi teatas Ragn-Sellsi juhatuse esimees Kai Realo, et ebamäärasus vanarehvidest õli tootmise tulevikus on jäätmekäitlusettevõtele kahju toonud. Eelmisel aastal pole Enefit mitu kuud neilt rehvihaket vastu võtnud ning ka energiafirmalt saadud sõnumid on pidevalt muutunud ja polegi täit selgust, kas Ragn-Sellsi investeering üldse vajalik oli.

Enefit Poweri juht Lauri Karp kinnitas vastu, et nad on lepingu jätkamisest huvitatud ja pigem on Enefit Power Ragn-Sellsi tegevusest kahju saanud.

"Meil on pretensioone selles ulatuses, et meile on tarnimata lepingujärgselt rehvihaket ja meil on ka see pretensioon, et meile omistatakse midagi, mida meile omistada ei saa, nagu oleks Ragn-Sells kahju saanud sellest. Rõhutan veel kord, Enefit Power on valmis lepingust tulenevad rehvihakke tarned vastu võtma ja seda infot on Ragn-Sells meilt mitmel füüsilisel kohtumisel kuulnud ja seda ka kirjalikult saanud. Ja kui tekivad mingisugused tehnilised probleemid mõlemal osapoolel, siis leping reguleerib kõiki neid olukordi täiesti ammendavalt," sõnas Karp.

Ragn-Sellsi juht Kai Realo ei soovinud suhteid Enefit Poweriga telefonitsi kommenteerida, kuna tema hinnangul on tegemist keerulise teemaga, mille lühendamine ja lihtsustamine uudises ei anna toimuvast täit ülevaadet.

Samas teatas Ragn-Sells kirjalikult, Enefit Poweri nägemus probleemist, kus rõhutakse vaid rehvihakke tarnelepingu täitmisele, neid ei rahulda.

Ragn-Sells sooviks täit kindlust, et rehvihakkest ükskord ka õli tootma hakatakse ning et see tootmine toimuks kogu lepinguperioodi jooksul. Kahju, millele Ragn-Sells viitas, on aga eelkõige tingitud Enefit Poweri tegevusetusest õli tootmisel ning energiafirma avalikust kommunikatsioonist, mille tõttu on taaskasutusorganisatsioon hakanud kliente kaotama, kuna rehvide tarnijad enam ei tea, kas vanarehve hakatakse kunagi Enefit Poweris taaskasutama.

Praegu valmistab Ragn-Sells ette õiguslikke meetmeid oma huvide kaitseks.