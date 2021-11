Liimets: Lukašenko soovib, et teda Valgevene juhina tunnustataks

Liimets ütles, et Lukašenko ja Saksamaa liidukantsler Angela Merkeli telefonikõnest on välisministeeriumil eelinfot, et Lukašenko ei soovi, et Euroopa Liit veel sanktsioone kehtestaks.

"Ta tahab, et sanktsioonid lõpetatakse, et teda tunnustatakse, et ta saaks riigijuhina jätkata," vastas Liimets küsimusele, mis on Lukašenko nõudmised migrandikriisi lõpetamiseks.

Liimetsa sõnul on oluline, et Euroopa Liidu välisministrite poolt hiljuti kokkulepitu jääks igal juhul kehtima ning uued sanktsioonid Valgevenele ka kehtestataks.

"Meie vaates oluline, et Euroopa Liit jääks ühtseks ja viiks mõjutust Valgevene suhtes ellu läbi tegude. Et uued sanktsioonid, milles kokkulepe saavutati, viidaks kiiresti ellu," lausus Liimets.

Liimetsa sõnul lepiti välisministrite kohtumisel ka kokku, et uusi sanktsioone saab nüüdsest Valgevenele kehtestada ka migratsiooniküsimuste puhul, seni oli sanktsioone kehtestatud inimõiguste rikkumiste kontekstis.