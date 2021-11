Lukašenko ja Merkel pidasid telefonivestluse migrandikriisi osas

Agentuuri informatsiooni kohaselt rääkisid kaks liidrit umbes tund aega.

Tegemist on Lukašenko esimese telefonivestlusega mõne lääneriigi liidriga pärast seda, kui ta eelmisel suvel valitsusvastased protestid maha surus.

Valgevene riigimeedia teatel arutasid liidrid, kuidas lahendada rändekriis ja Merkel tõstatas humanitaarabi toomise tuhandetele piirile kinni jäänud inimestele.

Merkeli pressiesindaja Steffen Seibert kinnitas telefonikõnet.

"Kaks liidrit rääkisid keerulisest olukorrast Valgevene ja Euroopa Liidu piiril. Eriti humanitaarabi vajalikkusest sealsetele põgenikele ja migrantidele," ütles Seibert.

"Nad leppisid kokku, et jätkavad sel teemal dialoogi," lisas kantsleri eestkõneleja.

Saksa välisminister Heiko Maas ütles varem päeval Euroopa Liidu välisministrite kohtumisele saabudes, et Valgevenet ootavad seoses rändekriisiga Poola piiril karmimad sanktsioonid.

Valgevene president Lukašenko tundus üritavat esmaspäeval kriisi leevendada ja kinnitas, et ei soovi konflikti, kuid Maas ütles, et Brüsselil ei ole plaanis taganeda.

"Lukašenko nõuab, et tühistaksime kõik sanktsioonid. Anname täna oma vastuse. Karmistame sanktsioone veelgi," ütles Maas.

EL-i välisministrid laiendasid õiguslikku raamistikku tulevasteks sanktsioonideks nende vastu, keda süüdistatakse migrantide piirile toimetamises. Blokil on kavas võtta sihikule umbes 30 Valgevene ametiisikut, riiklik lennufirma ja reisifirmad. Nimekiri peaks valmima lähipäevil.

Riigikogu väliskomisjoni esimehe Marko Mihkelsoni (RE) sõnul oli Merkeli kõne Lukašenkoga tema jaoks pettumus, sest sellega tunnustas Merkel Lukašenkot Valgevene legitiimse presidendina.

"Teadamata tagamaid, siis on see pettumus, tõsine pettumus, sest me oleme võtnud ühise hoiaku, et me ei tunnusta Lukašenkot Valgevene riigipeana. Selline Merkeli kontakt jätab üsna kummalise mulje, ja lisaks läks ta veel Poolast mööda, ja see on miski, mis jätaks Putinile vägagi hea mulje," ütles Mihkelson ETV saates "Välisilm".