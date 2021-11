Kõlvart: Tallinna järgmise aasta eelarvet sel aastal ilmselt valmis ei saa

Uus linnavalitsus peab plaanide järgi ametisse astuma 26. novembril, järgmise nädala neljapäeval peab selle ametisse kinnitama Tallinna linnavolikogu, ütles Kõlvart.

"Ootab päris pingeline ja intensiivne start. Esimene asi, mida peame menetlema, on järgmise aasta eelarve ja selle aasta lisaeelarve. Tõenäoliselt ei jõua enne jõule eelarvemenetlust lõpuni viia. See tähendab, et ootab üks täiendav linnavolikogu istung ka peale jõule," lausus Kõlvart.

Linnavolikogu uus koosseis koguneb esimest korda neljapäeval ning seal valitakse volikogule uus esimees. See koht kuulub koalitsioonilepingu järgi sotsiaaldemokraatidele, kes pole aga seni teatanud, kes on nende kandidaat sellele kohale.

Kõlvart märkis, et loodetavasti saab selle info sotsiaaldemokraatidelt kolmapäeva õhtuks. Lisaks volikogu esimehele on sotsiaaldemokraatidel kolm abilinnapea ja Nõmme linnaosa vanema koht.

"Ei tea veel, kes sotsiaaldemokraatide poolt osalevad. Keskerakonnal on olemas arusaam, kes peaksid linnavalitsuses jätkama. Meil on plaanis seda kolmapäeva õhtul ametlikult kinnitada. Loodame, et kolmapäeva õhtul tekib ametlik info ka partnerite poolt, et neljapäeva hommikul on selge arusaam, kes on linnavolikogu esimehe kandidaat ja ka linnavalitsuse liikmete kandidaadid, keda linnavolikogu saab nädala pärast kinnitada," lausus Kõlvart.