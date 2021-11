Reitingute erisaade: Eesti 200-le tagas edu tugev tulemus valimistel

ERR-i tellitud Turu-uuringute AS-i üle-eestiline küsitluse järgi kaotasid Reformierakond ja EKRE oktoobriga võrreldes toetust, samas kui Eesti 200 reiting tegi suure tõusu üles ja tõstis nad 19-protsendilise toetusega erakondade populaarsustabelis EKRE kõrvale, teist-kolmandat kohta jagama.

Reformierakonna toetus on 21 protsenti, Keskerakonda toetab 17 protsenti.

Tõnis Stambergi sõnul ei tulnud Eesti 200 toetus tühja kohapealt ja ka suvel ja sügise alguses oli erakonna toetus juba 16 protsendi juures.

"Nad tegid kohalikul valimistel korraliku tulemuse ja see näitas nende tugevust," sõnas Stamberg.

Anvar Samost ja Urmet Kook pakkusid, et Eesti 200 on võtnud toetust ka Reformierakonnalt.

Samas märkis Samost, et Eesti 200 on ainus erakond, kellel välja kujunenud toetuse baastase puudub.

Stamberg seletas seda sellega, et Eesti 200 on kasvufaasis. "Neil on teatud hulk inimesi, kes ei ole hetkel tuntud, aga nad valmistavad end ette. Eestkõnelejad hakkavad välja kujunema. Sama toimus varem EKRE-ga," lausus Stamberg.

Kook osutas, et Eesti 200-l läks kohalike omavalitsuste volikogude valimistel hästi märgise tähtsusega omavalitsustes nagu Tallinn, Tartu, Narva ja Viimsi.

Rääkides EKRE toetuse langusest, ütles Stamberg, et põhjus võib olla selles, et EKRE paistis silma osalusega Vabaduse väljaku suurel koroonapiirangute vastasel meeleavaldusel. "Võib-olla see osade valijate jaoks oli natuke üle piiri minek," sõnas Stamberg.

Kook märkis, et EKRE toetus kukkus ka Ida-Virumaal ja seda just pärast valimisi. "Kui reaalses valimisolukorras ei olnud inimesi, keda valida ja nad ei saanud ka esindatust, siis see on ka valijatele seal piirkonnas selgelt märk," ütles Kook.

Samosti sõnul saab nüüd olema huvitav jälgida, kuidas Ida-Virumaal jõujooned võivad muutuda. Ta viitas, et ka Keskerakond sai Ida-Virumaal oluliselt kehvema tulemuse kui varasemalt.

Nii Samost kui ka Stamberg tõdesid samas, et Keskerakonna poliitiline kommunikatsioon ja taktika on muutunud väga süsteemseks ja selle eesmärk tundub olevat tasapisi Reformierakonna valijaid üle võtta.

"Me näeme Keskerakonna puhul seda, et on nende ridades keegi, kes strateegiliselt erakonna protsesse ja sõnumeid koordineerib," rääkis Stamberg.

Ta lisas, et enne valimisi tundus olevat Keskerakonna kommunikatsiooni juhtimine segasem.

Koogi sõnul oli ka tark lüke see, et Terve tallinna kampaania oli üles ehitatud Mihhail Kõlvarti nimele.

Kook märkis, et Reformierakond on suvest saadik pidevalt toetust kaotanud.

Stambergi sõnul on see selle tõttu, et nad peavad kriisis otsustama ja ka tegema ebapopulaarseid otsuseid.

Samost märkis, et Reformierakond ei ole tahtnud olla halbade aega valitsuspartei. "Ja ma ei räägi ainult koroonast. Teemaks tõuseb ka hinnatõus. See puudutab absoluutselt kõiki valijaid."

Kook viitas, et Reformierakond on hinnatõusu lahendusteks pakkunud üleolevaid lahendusi, andmata aru, et kasvavad hinnad ei ole ainult vaesema elanikkonna mure. Ta ütles, et Keskerakond on ära jaganud, et neil on sellest olukorrast võita.

Reformierakonna sisekonflikti kohta ütles Samost, et praegune Andrus Ansipi kriitika mõjub erakonnale hävitavalt. "Praegu on Ansipi kriitika Kaja Kallase sõnul üsna lammutav ja vaenulik," ütles ta.