Kõlvart: Klandorf soovis ise abilinnapea kohalt lahkuda

"Kalle otsustas, et ta soovib jätkata linnavolikogus. Pean tunnistama, et meil oli päris pikk arutelu. Minu ettepanek oli jätkata linnavalitsuses, aga Kalle tegi enda valiku," lausus Kõlvart.

Klandorfi koha keskkonna- ja kommunaalvaldkonna abilinnapeana võtab üle Lasnamäe linnaosavanemana töötanud Vladimir Svet. Kõlvarti sõnul tegi ta pakkumise kolmele inimesele, kellest Svet ainsana andis kindla jah-sõna.

Lasnamäe linnaosa juhib uue vanema leidmiseni linnaosavanema asetäitja Anu Aus. Kõlvarti sõnul ei jõutud nii kiirest uut linnaosavanema kandidaati leida.

Abilinnapeadena ei jätka ka Aivar Riisalu ja Eha Võrk, sest nende vastutusala abilinnapeakohad saavad koalitsioonilepingu järgi endale sotsiaaldemokraadid, kes teevad oma kandidaadid avalikuks neljapäeva hommikul.

Küsimusele, kas abilinnapeade kohti venekeelsetele inimestele andes mängib Keskerakond oma valijatele, vastas Kõlvart, et nii see kindlasti ei ole.

"Mina ikkagi lähtun sellest, et Keskerakonna peamine valija Tallinnas on tallinlane, sõltumata rahvusest. Mulle tundub , et viimased valimised seda ka näitasid. Linna juhtkond on ikkagi laiem kui linnavalitsuse koosseis. Kui me vaatame linnaosavanemate nimekirja, siis seal on juba teine pilt. Me ei teinud valikut lähtuvalt rahvusest. See, et linnaosavanemate seas on rohkem eestlasi ja abilinnapeade seas venekeelseid inimesi, see ei ole mingi valem. Seekord vastavalt valdkondadele tuli välja selline nimekiri. Tõenäoliselt poolteise aasta pärast peale riigikogu valimisi toimuvad jälle muutused. Kindlasti nii praegune kui ka uus nimekiri ei korreleeru mingi rahvuse valemiga," lausus Kõlvart.