Riisalu: minu palkamine abilinnapeaks oli tark otsus

"Ma lähen erasektorisse. Mul on erinevad ettevõtted, mis linnavalitsuse olemise ajal ei olnud nii nähtavad, aga nüüd muutuvad taas nähtavaks: toitlustus, metallitööstus, logistika. Mul on väga suured plaanid," lausus Riisalu.

Riisalu on ka Tallinna linnavolikogu uue koosseisu liige ning poliitikast lahkuda ei kavatse.

Ettevõtluse abilinnapea koht, kus Riisalu viimased neli aastat tegutses, läks koalitsioonilepinguga sotsiaaldemokraatide kätte. Neljast abilinnapea kohast, mis Keskerakonnale jäi, Riisalu enda sõnul huvitatud ei olnud.

"Olen arvamusel, et noored inimesed, kes oma valdkonnas tegutsevad, peaksid saama võimalus seda kauem teha ja seetõttu ei, ma ei soovinud kohti endale. Kommunaalvaldkonnast, kui seda oleks mulle pakutud, oleksin ma keeldunud. Olen olnud elu jooksul sellistel kohtadel, kus psühholoogiline surve on väga suur. Ja see on väga tänamatu valdkond: kord sajab lund liiga vara, siis vihma liiga palju, siis tuleb tolm liiga vara, muru on liiga kõrge, siis jälle liiga madal," rääkis Riisalu.

Keskkonna- ja kommunaalvaldkonna abilinnapeaks saab endine Lasnamäe linnaosa vanem Vladimir Svet.

Riisalu sõnul hindab ta enda ametiaega ja tegemisi kõrgelt.

"Minu palkamine oli tark otsus, kui tuli see telefonikõne neli aastat tagasi pimedal novembriõhtul, sest Tallinnal ei ole enam oma panka, poodi, televisiooni, Tallinna Vesi on tagasi ostetud. Jätsin linnavalitsusse teadmise, et ka linnavalitsus peab tegelema ettevõtlusega nii, et sellest on ka laiem ühiskondlik kasu. Strateegilised valdkonnad peavad olema linna kontrolli all ja need ettevõtted linna käes: transport, vesi, prügi. Tallinna Soojus tuleks tagasi võtta ja ma olen kindel, et järgmise kümne aasta jooksul seda ka tehakse," lausus Riisalu.

"Ma olen väga rahul sellega, mida ma endast maha jätsin, väga rahul. Ma loodan, et uus noor kolleeg (sotsiaaldemokraat Joosep Vimm – toim.), kelle elukogemuse kohta mul andmed puuduvad, jätkab seda, millega ma alustasin ega hakka midagi suurt muutma ega midagi maha müüma," ütles Riisalu.

Riisalu on Keskerakonna liige ning oli Tallinna abilinnapea 2017. aastast.