Hiina kadunud tennisetähest avaldati kaks videot

USA ja ÜRO nõudsid reedel Hiinalt tõendeid tennisetähe Peng Shuai asukoha ja olukorra kohta seoses üha kasvava murega tema pärast.

Videod postitas Twitterisse riikliku ajalehe Global Timesi peatoimetaja Hu Xijin. Peatoimetaja sõnul näitavad need selgelt, et Peng on käinud koos oma sõpradega Pekingis restoranis. Videote ehtsustele pole esialgu suudetud kinnitust leida.

Endisest Wimbledoni ja Prantsuse lahtiste paarismängu võitjast Pengist pole midagi kuulda olnud pärast seda, kui ta süüdistas novembri alguses endist asepeaministrit Zhang Gaolid seksuaalrünnakus.

Tenniseliidu WTA tegevjuht Steve Simon pidas videoid ebapiisavaks tõendiks, sest neist ei saanud järeldada, kas Peng esines neis vabatahtlikult ja ilma surveta.