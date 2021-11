Ossinovski asendusliige riigikogus pole senini selgunud

Asendusliikmete nimekirja kaks esimest on teatanud, et nad ei lähe riigikogusse, järjekorras kolmas, Anastassia Kovalenko, pole oma otsusest teada andnud.

Jevgeni Ossinovski lahkumisega Tallinna volikogu esimeheks on tekkinud huvitav seis, kus kolm järgmist asendusliiget ei kuulu sotsiaaldemokraatliku erakonna ridadesse.

Nimekirjas esimene, Monika Haukanõmm, kandideeris 2019. aasta riigikogu valimistel küll sotsiaaldemokraatide nimekirjas, kuid 2020. aasta juunis astus ta Keskerakonna liikmeks ning sügisel nimetati ta Tallinna Kesklinna linnaosa vanemaks.

Haukanõmm teatas möödunud laupäeval, et jätkab linnaosavanemana ning riigikogu liikmeks ei asu. "Vastab tõele, et mulle avanes ka võimalus asuda asendusliikmena riigikokku, kuid minu kindel valik on siiski jätkata seda, mida Kesklinna tegema tulin. Olen olnud linnaosavanem ühe aasta ning see lühike aeg on olnud edasistele plaanidele justkui lendstardiks," ütles Haukanõmm.

Nimekirjas järgmine, aastatel 2018 ja 2019 ettevõtlus- ja IT-ministri ametit pidanud Rene Tammist kandideeris 2019. aastal valimistel samuti sotsiaaldemokraatide nimekirjas, kuid on nüüdseks aktiivsest poliitikast siirdunud ettevõtlusse. Tammist ütles ERR-ile, et ei soovi riigikokku minna.

"Olen täna hõivatud rohepöörde praktilise elluviimisega ettevõtluses. Vean Utilitases taastuvelektri portfelli arendamist, olen üks eestvedajatest uute vesinikulahenduste arendamisele keskendunud startup ettevõttes Stargate Hydrogen, panustan Taastuvenergia Koja voliniku ja Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumi juhatuse liikmena valdkonna arengusse. Seetõttu olen otsustanud, et ma riigikokku asendusliikmeks ei läheks," lausus ta.

Ka järjekorras kolmas asendusliige, Anastassia Kovalenko, oli eelmistel riigikogu valimistel sotsiaaldemokraatide ridades, kuid mullu juunis lahkus erakonnast. Tänavustel kohalikel valimistel kandideeris Kovalenko Tallinnas Keskerakonna nimekirjas ning ta valiti linnavolikokku.

Mida Kovalenko otsustab, pole veel teada, sest ta pole ERR-i telefonikõnedele ja sõnumitele vastanud. Keskerakonna fraktsiooni esimees Jaanus Karilaid tunnistas esmaspäeval ERR-ile, et Kovalenko pole ka temale öelnud, millise otsuse langetab.

Kui Kovalenko otsustab riigikogu kohast loobuda, on nimekirjas järgmine Toomas Jürgenstein, kes on tänaseni sotsiaaldemokraatliku erakonna liige.

Ossinovski, kes valiti möödunud neljapäeval Tallinna volikogu esimeheks, pole seni teinud ametlikku avaldust riigikogust lahkumiseks.