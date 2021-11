Kovalenko pole veel otsustanud, kas läheb riigikokku

Kovalenkol on võimalus minna riigikokku Tallinna volikogu esimeheks suunduva sotsiaaldemokraat Jevgeni Ossinovski asemele.

"Ma pole veel otsustanud," vastas Kovalenko, kelle otsusest sõltub, kas sotsiaaldemokraadid kaotavad riigikogus ühe mandaadi, napisõnaliselt "Aktuaalse kaamera" küsimusele.

Ossinovski ütles kolmapäeval ERR-ile, et Kovalenkost oleks väärikas sotsiaaldemokraatidelt riigikogu kohta mitte ära võtta.

Ossinovski asendusliikmete nimekirjas on kolm inimest, kes ei kuulu sotsiaaldemokraatlikku erakonda. Esimene ja teine ehk Monika Haukanõmm ja Rene Tammist on teatanud, et ei soovi riigikokku minna. Järjekorras kolmas on Kovalenko, kes osales eelmistel riigikogu valimistel sotsiaaldemokraatide ridades, kuid mullu juunis lahkus erakonnast. Tänavustel kohalikel valimistel kandideeris ta Tallinnas Keskerakonna nimekirjas ning ta valiti linnavolikokku.

Kui Kovalenko loobub riigikogu kohast, pääseks sinna praegu õpetajana töötav Toomas Jürgenstein.