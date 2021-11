Kallas keskendus oma EL-i poliitika kõnes rohepöördele

"Parafraseerin Mart Nutti kolme kümnendi eest [öeldud] sõnu, et rohepöördele ei ole alternatiivi ning vabaturumajandusel peab lahenduste leidmisel olema selles keskne roll. Kestlikkus on meie järgmine arenguvõimalus," ütles Kallas.

Ta tõi esile, et Eesti on 30 iseseisvusaastaga saanud Euroopa Liidu, euroala ja NATO liikmeks ning jõudmas järele Euroopa Liidu keskmisele elatustasemele.

"Meie supervõimeks on olnud suutlikkus mitte kasutada sõna võimatu /---/. See supervõime on toonud meid tänasesse päeva ja viib ka edasi. Kas kliimaneutraalsus kolme kümnendiga on võimatu?" küsis Kallas. "Meenutan, et alustasime iseseisvuse taastamiseni viinud teekonda just surve tõttu meie keskkonnale. Umbes sama palju aega, kui on möödas iseseisvuse taastamisest, on meil nüüd kliimaneutraalsuseni jõudmiseks," rõhutas peaminister. "Veidi üle poole sellest teest tuleb läbida eelseisval kümnendil ja see on umbes sama pikk tee, kui meil kulus iseseisvuse taastamisest Euroopa Liidu ja NATO liikmeks saamiseni," lisas ta.

Peaminister rääkis tuuleenergia kasutuselevõttu takistavate piirangute mahavõtmisest, Eesti ühendamisest Läänemere riikide elektrivõrku ja üle-Euroopalisse vesinikuvõrku, bioenergia ning ka tuumaenergia ja gaasiliste kütuste kasutamist üleminekuperioodil. Samuti avaldas Kallas toetust Euroopa Liidu plaanitavale süsiniku piirimeetmele, millega hakatakse maksustama kolmandates riikides saastavalt toodetud ja Euroopa Liitu eksporditavat energiat või muid kaupu.

Peaminister rääkis pikemalt ka julgeolekust, küber- ja hübriidrünnakutest, õigusriigi ja euroopalike väärtuste kaitsmisest, ühenduvuse teemadest ning solidaarsusest.

"Peaksime aktsepteerima, et kasvava autoritaarsuse foonil maailm juba mõnda aega ei liigu demokraatia ja vabaturumajanduse suunas. Seega oleme sunnitud häälestuma konkurentsile maailmas, mis soovib olla tänasest väga teistsugune ning esitab meile süsteemseid väljakutseid. Nii meie kriisikogemused kui rohe- ja digipööre pakuvad suurepärase võimaluse taanduda usaldamatust täis suhetest ja vabaneda ebatervetest sõltuvustest just riigi toimepidevuse aspektist kriitilistel teemadel nagu seda on rahvatervis, side ja energia," ütles Kallas.