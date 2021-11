"Status quo pole lahendus": Tallinna koolide halduslepingud muutuvad

Tallinnal on keerulised läbirääkimised pealinna koolide halduslepingute partneritega lõpusirgel, et lõpetada või teha ringi ebamõistlikult kulukad pikaajalised kokkulepped. Kui lepingupartneritega tasu vähendamises kokkuleppele ei jõuta, rakendab linn oma õigust koolid ennetähtaegselt välja osta.

Linnapea Edgar Savisaare ajal 2006. aastal sõlmitud halduslepingud kahe ettevõttega kümne kooli remondiks ja korrashoiuks on läinud linnale maksma juba 110 miljonit eurot, millest pool on läinud ettevõtete kasumiks. Helded lepingud Urmas Sõõrumaale kuuluva Vivatex Holdingu ning Jaanus Otsa ja Olaf Hermani enamusosalusega BCA Centeriga kehtivad 2036. aastani.

Hinnanguliselt on linnal jäänud nende 15 aasta jooksul maksta veel 140 miljonit eurot - see sõltub tarbijahinnaindeksist, mis võib aastate jooksul rohkem või vähem kõikuda ning mis rendimaksete suurust mõjutab. See teeks 30-aastase lepinguperioodi peale kokku umbes 250 miljonit eurot. Selle eest on linn saanud vastu koolimajad, mis lepingu alguses renoveeriti, neile tehakse jooksvat remonti ja hoolitsetakse heakorra eest, iga kaheksa aasta järel peab taas kapitaalremondi läbi viima. Linna enda omanduses koolimajad sellist luksust nautida pole saanud.

Ehkki nii linn kui ka koolid on teenusega rahul, siis kümne kooli remondi ja halduse eest on seda siiski liiga palju maksta, leiab koolipidaja nüüd.

"Linn pole lepinguliste kohustuste tasakaalu üle õnnelik," ütleb Tallinna nimel läbirääkimisi vedav linnasekretär Priit Lello, kes tunnistab, et sellistel tingimustel linn lepinguid enam ei sõlmiks.

See on ka põhjus, miks juba jupp aega on kestnud palavikulised läbirääkimised kulukatest lepingutest vabanemiseks.

Sellegi poolest keeldub Lello neid lepinguid Tallinnale kahjulikuks nimetamast. Vastupidi, ta peab neid väga headeks lepinguteks.

"Toonased otsustajad ei teinud linnale kahjulikke tehinguid, vaid lähtusid toonasest parimast teadmisest. Need on väga head lepingud. Kui neis poleks väljaostuklauslit, siis ei saaks me üldse neid läbirääkimisi pidada," ütleb Lello. "Igal aastal vaadatakse üle koolide remondivajadus. Küsimus on selles, kas need maksed peavad olema nii suured."

Ta räägib, et olud võrreldes 2006. aastaga, mil lepingud sõlmiti, on tugevalt muutunud. Ent sellist kahtlust, et toona keegi linnajuhtidest lepingute pealt kasu lõikas, pole tänastel linnajuhtidel tekkinud, ütleb Lello. Seetõttu pole linn palunud toona sõlmitud lepinguid ka õigusorganitel hinnata.

"Lepingupartnerid said valitud avaliku hankega. Sellist kahtlust pole tekkinud, et lepingute tingimused oleksid ebaausad, sellele pole mingeid viiteid," ütleb Lello.

Nüüd on linn võimeline ise oma koolimaju remontima ja haldama, enam ei pea selleks hooneid erafirmadele rammusate lepingutega üle andma.

Ehkki läbirääkimised haldusfirmadega pidid lõppema novembri lõpus, siis kokkulepet kummagi ettevõttega veel saavutatud ei ole. Läbirääkimisi peetakse kummagi firmaga eraldi ning Lello ei välista, et neil võib olla ka erinev lõpptulemus. Ta kinnitab siiski, et läbirääkimised liiguvad graafikus ning ühega kahest ettevõttest ollakse uute tingimuste kokkuleppimisel lõpusirgel ehk avalikkust ollakse valmis sellest teavitama umbes kahe nädala pärast. Teisega kulgevad läbirääkimised keerulisemalt ning võivad venida aasta lõpuni. Ent lõputult neid ka ei peeta. Kumma ettevõttega millises etapis ollakse, linnasekretär ei avalda.

"Läbirääkimised on olnud keerulised. Lepingute muutmine eeldab täpset sihitamist, need ei ole kosmeetilised muutused, mida me teeme. Aga me ei soovi läbirääkimiste lõputut venimist, need lõppevad igal juhul moel või teisel," ütleb Lello, kinnitades, et 2036. aastani samadel tingimustel lepingud kindlasti ei jätku: "Meie jaoks ei ole status quo lahendus."

Üks võimalus oleks lepingutingimusi muuta, nii et linn peaks haldajale koolide heakorra ja remondi eest edaspidi igal aastal vähem maksma. Ent see sõltub juba lepingupartneri heasoovlikkusest, milliste tingimuste peale nad valmis on vastu tulema. Kui kokkulepet ei saavutata, kavatseb linn kasutada lepingust tulenevat õigust koolimajad haldajatelt varem tagasi osta. See lõpetaks lepingu. Lello tunnistab, et läbirääkimiste seisu järgi otsustades võivadki tulemused olla erinevad - ühe partneriga jõutakse ühe, teisega teise tulemuseni.

"Läbirääkimised on kirglikud, aga eestlastele omaselt rahulikud," kirjeldab ta tööprotsessi. See tähendab, et oma argumentide eest seistakse erilise taganemiseta, ent läbirääkimiste toon on siiski tsiviliseeritud ja soliidne.

Kui peaks rakenduma varasem väljaostuõigus, on linnal raha selleks kontol olemas, ehkki praeguse finantsseisu juures oleks võimekus ka laenu juurde võtta. Seega raha taha tehing ei jääks.

Hinnanguliselt võib kümne koolimaja tagasiostmine minna maksma 30-40 miljonit eurot, sõltuvalt läbirääkimiste edukusest. Nimelt näevad lepingud ette küll õigust koolimajad varem tagasi osta, ent ei kirjelda, millise hinnaga või kuidas õiglase hinnani jõuda.

"Peame hüvitama hoone väärtuse ette antud meetodil, miinus amortisatsioon," kirjeldab Lello väljaostuõiguse rakendamisel kasutatavat meetodit hinna kujunemisel.

Ühe võimaluse kohaselt nimetavad lepingupooled kumbki oma hinna, lähtuvalt oma kaasatud ekspertide hinnangutest. Teine võimalus on pooltel eksperdid end esindama määrata, kes omavahel õiglase hinna välja selgitavad. Kumb viis käiku läheb, pole veel teada.

2006. aastal sõlmitud halduslepingutega anti Vivatex Holdingule üle Pelgulinna gümnaasium, 32. keskkool, Kalamaja põhikool, Kristiine gümnaasium ja Laagna gümnaasium ning BCA Centerile Nõmme gümnaasium, Sikupilli gümnaasium (mis nüüdseks on Kadrioru Saksa gümnaasiumi bilansis), ühisgümnaasium, Haabesti vene gümnaasium ja Karjamaa gümnaasium.