Tallinn rääkis ühe koolide halduslepingu 20 miljoni võrra soodsamaks

"Lepingute muudatusega hoiab linn lepinguperioodi vältel kokku ligi 20 miljonit eurot ning ainuüksi üüri vähendamisega hoiame sel aastal kokku 535 000 eurot," ütles Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart.

"Ühiskondlik surve on olnud väsitav nii minule kui minu meeskonnale. Minu hinnangul võidab Tallinna linn lepingute muudatusest veel rohkem. Isegi üle 30 miljoni euro kokku," ütles Vivatex Holding OÜ omanik Urmas Sõõrumaa.

Vivatex Holdingu kohustused koolihoonete ja rajatiste korrashoiu tagamisel ning haldamisel ei muutu, koolide haldamine ja korrashoid tagatakse senistel tingimustel, teatas Tallina linnavalitsus.

Kinnistutel asuvate hoonete ja rajatiste valdus jääb üürilepingu lõppemisel Tallinna linnale. Linnavalitsus kinnitas kolmapäeval lepingumuutused, need peavad heaks kiitma ka Tallinna linnavolikogu ja Vivatex Holding.

Teise lepingupartneriga, BCA Centeriga, kokkuleppele pole jõutud, ütles Kõlvart, ja lisas, et erinevalt Vivatex Holdinguga peetud läbirääkimistest käib BCA-ga vaidlus viie kooli väljaostmise üle.

"Mida pakub BCA, ei tundu meile jaoks soodne. Vaidlus võib võtta aega ja lõppeda ka kohtumenetlusega, mida soovisime algusest peale vältida. See on lisakulu ja kunagi pole võimalik ennustada, millega see lõppeb. Linna jaoks on see täiendav risk, aga kui teist võimalust pole, läheme kohtuteed," lausus Kõlvart.

Tallinna linnasekretär Priit Lello ütles mullu sügisel ERR-ile, et Tallinn kaalub tõsiselt kahelt ettevõttelt, BCA Centerilt ja Vivatex Holdingult, koolimajade tagasiostmist, sest linna hinnangul on 15 aastat tagasi sõlmitud halduslepingud neile rahaliselt kahjulikud.

BCA Centeri üks omanik Jaanus Otsa ütles sügisel ERR-ile, et kõne alla võivad tulla nii lepingu muutmine kui ka tagasimüük, nende eelistus on pigem see, et Tallinn tasuks lõppjääkmaksumuse ning hoonestusõiguse leping lõpetatakse poolte kokkuleppel.

Linnapea Edgar Savisaare ajal 2006. aastal ette valmistatud ja Jüri Ratase ametiajal allkirjastatud halduslepingud kahe ettevõttega kümne kooli remondiks ja korrashoiuks on läinud linnale maksma praeguseks juba 110 miljonit eurot, millest pool on läinud ettevõtete kasumiks. Lepingud Urmas Sõõrumaale kuuluva Vivatex Holdingu ning Jaanus Otsa ja Olaf Hermani enamusosalusega BCA Centeriga kehtivad 2036. aastani.

Hinnanguliselt on linnal jäänud viimase 15 aasta jooksul maksta veel umbes 140 miljonit eurot. Selle eest on linn saanud vastu koolimajad, mis lepingu alguses renoveeriti, neile tehakse jooksvat remonti ja hoolitsetakse heakorra eest, iga kaheksa aasta järel peab haldaja taas kapitaalremondi tegema.

Kümme kooli, millest jutt, on Karjamaa põhikool, Haabersti vene gümnaasium, Kadrioru saksa gümnaasium, Nõmme gümnaasium, Tallinna ühisgümnaasium (neid peab BCA Center), Pelgulinna gümnaasium, Tallinna 32. keskkool, Kristiine gümnaasium, Laagna gümnaasium ja Kalamaja põhikool (Vivatex Holding).