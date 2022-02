Tallinnale kahjulikele koolide halduslepingutele veel lahendust pole

Novembri lõpus hindas Tallinna linnasekretär Priit Lello ERR-ile, et läbirääkimised kahe haldusfirmaga, kellele on üle antud kümme pealinna kooli, on lõpusirgel. Urmas Sõõrumaa ettevõttega Vivatex Holding hindas ta läbirääkimiste kestuseks veel umbes kaht nädalat, keerulisemas seisus läbirääkimised Jaanus Otsale ja Olaf Hermanile kuuluva BCA Centeriga oli plaanis lõpetada hiljemalt aasta lõpuks.

"Linn pole lepinguliste kohustuste tasakaalu üle õnnelik. Me ei soovi läbirääkimiste lõputut venimist, need lõppevad igal juhul moel või teisel. Meie jaoks ei ole status quo lahendus," ütles Lello novembri lõpus.

Ligi poolteist kuud hiljem ei ole oodatud arenguid siiski kummagi lepinguga toimunud.

"Vivatexiga on meil läbirääkimised sealmaal, et on olnud iganädalased läbirääkimised, need sel nädalal lõppevad," kinnitab Lello, lisades, et kolleegid on vahepeal põdenud koroonat, mis samuti protsessi on venitanud. "Kolm punkti on olnud läbirääkimistel, üks neist on jäänud lihvida, ma täpsustada ei saa, aga selleks toimub sel nädalal veel pooltega kohtumine, kus loodame jõuda veendumusele, et lepingute muutmine on võimalik."

Lello selgitab, et vahepeal oli linnal plaan koolid lepingust välja osta, ent siis takerdus see erinevasse arusaama objektide väärtusest ehk et väljaostuhinnas ei leitud kokkuleppele.

"Aga nüüd on arusaam, et lepingute muutmine on võimalik. Linna huvid on sellega balansseeritud," lisab Lello.

BCA Centeriga on aga seis jätkuvalt keeruline.

"Olukord ei ole olukord kuigi lootustandev," tunnistab Lello. "Palusime neilt ettepanekut lepingu lõpetamiseks, et milline on nende hinnang väljaostuhinnale, aga oleme pooltega väga erineval arusaamisel, milline õiglane hind on - meil on oma arusaam, neil teistsugune. Siin ma hinna osas kompromissi ei näe."

Lello ise pooldab varianti pakkuda BCA Centerile välja samad tingimused kui Vivatex Holdingule, juhul kui viimasega nädala lõpuks joon alla saadakse. Ent garantiid, et BCA selliste tingimustega nõustuks, ei ole.

"Teeme ettepaneku mõlemaid lepingupooli võrdselt kohelda. Kui Vivatexiga saame tingimused paika, teeme sama ettepaneku BCA-le juba järgmisel nädalal," ütleb Lello.

Linnapea Edgar Savisaare ajal 2006. aastal ette valmistatud ja Jüri Ratase ametiajal allkirjastatud halduslepingud kahe ettevõttega kümne kooli remondiks ja korrashoiuks on läinud linnale maksma juba 110 miljonit eurot, millest pool on läinud ettevõtete kasumiks. Helded lepingud Urmas Sõõrumaale kuuluva Vivatex Holdingu ning Jaanus Otsa ja Olaf Hermani enamusosalusega BCA Centeriga kehtivad 2036. aastani.

Hinnanguliselt on linnal jäänud viimase 15 aasta jooksul maksta veel umbes 140 miljonit eurot - see sõltub tarbijahinnaindeksist, mis võib aastate jooksul rohkem või vähem kõikuda ning mis rendimaksete suurust mõjutab. See teeks 30-aastase lepinguperioodi peale kokku umbes 250 miljonit eurot. Selle eest on linn saanud vastu koolimajad, mis lepingu alguses renoveeriti, neile tehakse jooksvat remonti ja hoolitsetakse heakorra eest, iga kaheksa aasta järel peab haldaja taas kapitaalremondi läbi viima.

Ehkki nii linn kui ka koolid on teenusega rahul, siis kümne kooli remondi ja halduse eest on seda siiski liiga palju maksta, leiab linn nüüd. Kui peaks rakenduma varasem väljaostuõigus, on linnal selleks raha kontol olemas.

2006. aastal sõlmitud halduslepingutega anti Vivatex Holdingule üle Pelgulinna gümnaasium, 32. keskkool, Kalamaja põhikool, Kristiine gümnaasium ja Laagna gümnaasium ning BCA Centerile Nõmme gümnaasium, Sikupilli gümnaasium (mis nüüdseks on Kadrioru saksa gümnaasiumi bilansis), ühisgümnaasium, Haabersti vene gümnaasium ja Karjamaa gümnaasium.