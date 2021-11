Reservväelased lõpetasid kagupiiril ajutise piiritõkke paigaldamise

Kaitsevägi koostöös politsei- ja piirivalveametiga ehitas Eesti-Vene piiririba kümnesse kohta tõkke. Kokku paigaldati lõiketraati 36,7 kilomeetrit, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Tõkked paigaldati sinna, kus ebaseadusliku piiriületuse oht on suurem ja kus lähema kahe aasta jooksul ei ole planeeritud aktiivset piiriehitustegevust.

"Õppus on möödunud tegelikult väga edukalt, reservväelased on väga rahul, et nad said teha päris asja, mitte ainult kuskil harjutusalal väljaõpet," rääkis 27. pioneeripataljoni ülem major Marten Suur.

"Sai rajatud mõnikümmend kilomeetrit piiritõket koostöös PPA-ga ja tegelikult saime tõestuse meie reservväe mudeli toimimise kohta," lisas ta.

Praegu pole PPA veel otsustanud, mis saab ajutistest tõketest, kui alalise piiritaristu ehitus sinnani jõuab.

"Hetkel on planeeritud nii, et kui meil piiriehitus jõuab järgmistesse etappidesse, siis me kohapeal vaatame, kas olemasolevat okastraati saab integreerida meie piiriehitusse või tuleb see sealt ära võtta ja jääb ainult meie planeeritud piiriehitus," selgitas PPA "Tõkke" operatsioonijuht Vaiko Vaher.