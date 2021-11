Jahimehed muretsevad piiritara lõiketraatidesse jäävate loomade pärast

Võrumaa Jahimeeste Seltsi juhatuse esimees Mati Kivistik ütles, et loomad ei oska vältida ajutise piiritõkke lõiketraati, eriti veel siis, kui traataiast hakkab läbi kasvama hein.

"Teatud loomad ei ole kindlasti suutelised seda tara ületama, nad takerduvad ja jäävad sinna kinni, saavad päris korralikke lõikehaavu ja kui mõelda nende jahipidamisviiside peale, mida täna viljeletakse - ennekõike jaht koeraga metsseale, teisiti ei olegi võimalik, [siis] me võime eeldada, et loomadele järgneb sinna aeda ka koer," rääkis Kivistik.

Lõiketraat ei ole eluohtlik ainult metsloomadele ega jahikoertele, vaid ka piirivalvurite teenistuskoertele. Sellel nädalal piiririkkujate kinnipidamisel sai vigastada piirivalvekoer, kes käppadega traaditeradesse jooksis.

Zooloog Nikolai Laanetu tõdes, et metsloomad seda ohtu ei adu ja jäävad põgenedes lõiketraati kinni: "Selge see, et piiritara tsoonis hakkab selliste jahiulukite [nagu] metskits, hunt, kährik, rebane, metssiga, põder võib-olla vähem, arvukus jääma selles piirkonnas vähemusse. Nad lihtsalt peavad sealt taanduma ja kui jahti peetakse, siis on üsna normaalne, et nad tormavad sellesse tõkkesse sisse."

Laanetu sõnul ei ole välistatud, et ka karu satub lõiketraadist ehitatud aeda ja hakkab seda siis käppadega lõhkuma. "Karu teatavasti läheb väga kurjaks kui keegi talle haiget teeb," märkis zooloog.

Politsei- ja piirivalveameti operatsioonijuht Vaiko Vaher kinitas, et püütakse leida lahendus, kuidas ajutine piiritõke loomadele ohutumaks muuta.

"Meil on hetkel juba läbirääkimised käimas keskkonnaametiga, et üheskoos leida selline hea lahendus, kuidas seda ajutist tõket märgistada. Lisaks see ajutine tõke, mis on täna maha saanud, ei ole nii-öelda ühes jutis, seal lõikude vahel on ka augud, kust metsloomad saavad liikuda," rääkis Vaher.

"Ega siin muud lahendust olla saa kui korralikult väljaehitatud piiritaristu, kus on ka loomadele jäetud läbipääsu võimalused ja mida rutem see taristu valmis saab, seda parem kõigile," leidis Võru jahimeeste juht Kivistik.