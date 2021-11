Eesti suurimad taastuvenergiatootjad kavatsevad vähempakkumisel osaleda

Eleringi poolt korraldatav taastuvelektri oksjon 450 gigavatt-tunnile toomismahule kestab pool aastat. Selle tulemusena peaks hiljemalt 2026. aastaks Eesti saama tänasega võrreldes juurde poole võrra rohkem tootmisvõimsusi, ütles majandusminister Taavi Aas.

Eestis peaks lisanduma eelkõige uut tuuleenergiat, aga ka päikeseenergiat ja koostootmisest saadud taastuvelektrit ligi 150 000 majapidamise aastase tarbimise jagu.

"Potentsiaalsed taastuvenergiatootjad väga ootavad selliseid oksjoneid, et neil ka oleks kindlus oma arenduste osas, ja ma arvan , et 450 gigavatti on selline maht, mis peaks tekitama huvi väga paljudes tootjates," lausus majandus- ja taristuminister Taavi Aas.

Eesti suurim taastuvenergia tootja Utilitas kinnitas, et ettevõttel on huvi oksjoni vastu.

"Me kindlasti detailselt analüüsime neid tingimusi ja siis kaalume, kas osaleme oma arendustega sellel vähempakkumisel või mitte. Utilitas on ka ainus Eesti energiaettevõte, kes reaalselt uut tuuleparki rajab, me teeme seda küll Lätis, aga kindlasti on meil soov teha ehitusega algust ka Eestis ja seda lähimal võimalikul ajal," lausus Utilitase taastuva energia arendusjuht Rene Tammist.

Suurim tuuleenergia tootja, Eesti Energia tütarfirma Enefit Green, osaleb kindlasti oksjonil.

"Meil on mitmeid projekte, aga praegu on vara veel öelda konkreetseid nimesid. Eks tuleb viia läbi hanked ja siis vaadata, kui see pakkumine tuleb 1. juuniks esitada, et mis on kõige konkurentsivõimelisem projekt või projektid," ütles Enefit Greeni juhatuse esimees Aavo Kärmas.

Võrreldes eelmiste taastuvelektri võimsuste turule toomisega väheneb toetuse ülemmäär kaks korda. Vähempakkumise kõrgemaks hinnatasemeks on 45 eurot megavatt-tunni kohta. Olenemata oksjoni tulemustest on selge, et sellest kõrgema elektri turuhinna eest toetusi enam ei maksta

"Kui hind ületab piiri, siis mingisugust toetust ei maksta. Tänase elektrihinna juures, need, kes osalesid uue skeemi järgi oksjonil või vähempakkumistel, need toetust ei saa," ütles Aas.

Vähempakkumiste lõppeesmärk on viia toetused ja vastavalt inimeste arvetel kajastuvad taastuvenergia tasud miinimumini või kaotada üldse.