EL ja NATO lubasid Leedus koostööd hübriidohtude vastu

NATO peasekretär Jens Stoltenberg kordas oma üleskutset Venemaale deeskaleerida olukorda Ukraina piiril ning hoiatas tagajärgede eest, kui Moskva jõudu peaks kasutama.

Stoltenbergi ja Euroopa Komisjoni juhi Ursula von der Leyeni visiit leiab aset enne Lätis toimuvat NATO välisministrite, sealhulgas USA välisministri Antony Blinkeni kohtumist.

Stoltenberg ja von der Leyen süüdistasid Valgevenet migrandikriisi korraldamises oma piiril, nimetades seda hübriidohuks Euroopa Liidule. President Aleksandr Lukašenko režiim on oma vastutust eitanud.

Hübriidoht on julgeolekuprobleem, mis ühendab traditsioonilised sõjalised vahendid ja mittesõjalised taktikad, nagu desinformatsioon.

"Sellistele sündmustele reageerimiseks on oluline, et Euroopa Liit ja NATO töötaksid käsikäes," ütles von der Leyen ühisel pressikonverentsil Stoltenbergi ja Leedu liidritega.

Stoltenberg lisas: "Arutasime, kuidas saaksime NATO ja EL-i koostööd tõhustada, muu hulgas uue ühisdeklaratsiooni kaudu, sest koos töötades oleme tugevamad ja turvalisemad."

Tuhanded migrandid – peamiselt Lähis-Idast – on viimastel kuudel ületanud või püüdnud ületada Valgevene piiri EL-i ja NATO idapoolsete liikmesriikide Läti, Leedu ja Poolaga.

Leedu president Gitanas Nauseda ütles, viidates sündmustele Valgevene piiril, et kui julgeolekuolukord läheb veelgi hullemaks, ei välistata konsultatsioone NATO artikli 4 alusel.

NATO asutamislepingu kohaselt võib iga liige kutsuda kokku NATO nõupidamise, kui tunneb, et tema julgeolek või iseseisvus on ohus.

Poola on samuti hoiatanud, et võib seda artiklit kasutada.

Naaberriigis Lätis teisipäeval algaval kahepäevasel NATO välisministrite kohtumisel domineerib mure Vene vägede koondumise pärast Ukraina piiri lähedal.

Stoltenbergi sõnul on tankide, suurtükiväe, droonide ja tuhandete lahinguvalmis sõdurite ebatavaline kogunemine mitmel põhjusel väga muret tekitav ka selle tõttu, et on provotseerimata ja seletamatu.

"Sõnum Venemaale on, et nad peaksid deeskaleerima, vähendama pingeid ja olema läbipaistvad," ütles ta, lisades, et kui Venemaa otsustab jõudu kasutada, on sellel loomulikult tagajärjed.