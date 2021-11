Analüütikute hinnangul jäi kolmanda kvartali majanduskasv oodatule alla

Kolmandas kvartalis kasvas Eesti majandus 8,6 protsenti ning tegu on juba teise kvartaliga järjest, mil on olnud väga suur majanduskasv. Analüütikud ootasid aga isegi kiiremat kasvu.

Eesti majanduskasvu toetab praegu tugev nõudlus, mida on ilmekalt näha kinnisvarasektoris. Näiteks Eesti juhtiva ehitaja ja kinnisvaraarendaja Merko Ehituse Lahekalda arenduses on kolme etapi korterid sisuliselt ära müüdud.

"Nõudlus on praegu kõrge ja sellel võib olla ka kaks erinevat põhjust. Üks pool on varasem akumulatsioon. Statistikas on palju räägitud sellest, kuidas elanike arvelduskontode jääk kasvab, ka ettevõtetel on kõrged jäägid, selles mõttes likviidsus on kõrge. Teiselt poolt, kuna nüüd töö iseloom Covidi tõttu on muutunud, siis inimesed soovivad ka ise rohkem kodus töötada ja vastavalt omanda eluaseme, mis võimaldab kodus töötada," kommenteeris Merko Ehituse finantsüksuse juht Urmas Somelar "Aktuaalsele kaamerale".

Analüütikute hinnangul jäi aga kolmanda kvartali majanduskasv oodatule isegi veidi alla.

"Tegelikult isegi oodati natuke kiiremat kasvu, pigem kümne protsendi alla või ka üle selle. Läks niimoodi seekord. Ma arvan, et ei ole kindlasti põhjust nuriseda. 8,6 protsenti on igati positiivne ja väga kiire kasvu näitaja, arvestades, et see tegelikult ei tulnud enam sellise kriisi sügaviku pealt, vaid ka möödunud aasta kolmas kvartal oli tegelikult täiesti korralik," rääkis LHV majandusanalüütik Kristo Aab.

"Kasv on tublisti aeglustunud võrreldes teise kvartaliga ja siis eriti nii-öelda mahu poolel. Kui vaata iseenesest käibeid, siis käibekasvud on jätkuvalt väga kiired, aga selle taga on suur hinnatõus," rääkis Eesti Panga ökonomist Kaspar Oja.

"Mõnevõrra olime optimistlikumad, aga tegelikkuses suures pildis on praegune areng prognoosidega kooskõlas," lisas ta.

Statistika järgi ei ole siiski kõik tegevusalad pandeemiaeelset taset saavutanud. Majutus ja toitlustus jääb kahe aasta tagusest tasemest maha 15 protsenti, ka tööstus kasvab keskmisest aeglasemalt.

"Tootmise taastamine on väga keeruline sellepärast, et uusi töötajaid on väga keeruline palgata. See on Eesti tööstusettevõtete peamine probleem praegu. Euroopas räägitakse rohkem materjalipuudusest," ütles Oja.

Eeldavalt neljandas kvartalis kasvab majandus sama hooga, kuid ühtki arvu analüütikud veel välja ei paku.