Politico: USA karmistab omikroni tõttu reisipiiranguid

Testimise akna piiramisest teatas esimest korda ajaleht Washington Post. Kolm Valge Maja ametnikku kinnitasid samuti ajalehe väiteid, vahendas Politico.

"President Joe Biden teatab peagi uutest nõuetest," ütles üks Valge Maja ametnik Politicole.

Ametnike teatel kaalutakse ka täiendavate karantiinimeetmete sisseseadmist.

"Reisipiirangud ei hoia omikrontüve lõplikult eemal. Siiski aitavad reisipiirangud võita aega, kus saame vaktsineerida rohkem inimesi ja saada selle variandi kohta rohkem informatsiooni. Saame tõhustada ka testimise süsteemi," ütles teisipäeval USA peaarst Vivek Murthy.

"Haiguste Kontrolli ja Ennetuse Keskus (CDC) kaalub mitmeid meetmeid. Usun, et mõned meetmed mõjutavad meie võimet tuvastada viirust kiiremini," lisas Murthy.

USA peatas juba lennud Lõuna-Aafrikast. USA ametnikud muretsevad, et omikrontüvi levib juba ka Euroopas.

Mõned eksperdid leiavad, et uued sammud tulevad liiga hilja.

"Pandeemia on kestnud juba kaks aastat. CDC kaalub alles nüüd võimalusi. Tõenäoliselt toob see kaasa järjekordse halvasti planeeritud põlverefleksi tõmbluse. On aeg tegutseda, et see pandeemia lõplikult lõpetada," ütles Rockefelleri fondi pandeemia ennetamise instituudi juht Rick Bright.