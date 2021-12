Kaljulaid: Jüri Ratase ja minu maailmavaade on üsna sarnane

President Kersti Kaljulaid ütles Vikerraadio saates "Reporteritund", et tema ja riigikogu esimehe Jüri Ratase (KE) maailmavaade on üsna sarnane.

Saatejuht Mirko Ojakivi küsis Kaljulaidilt kommentaari ka Eesti 200 juhi Kristina Kallase kutsele erakonnaga liitumiseks.

"Ma võin öelda, et minu mailbox-is on neid kutsujaid palju rohkem. Ja vägagi huvitavatest erakondadest, kust ei arvakski. Aga sellesse ei maksa praegu üldse süveneda. Ma praegu püüan selgeks mõelda, mis minu arvates need otsused on, mida Eesti peaks tegema ja alles seejärel hakkan otsima seda teed, kuidas mõjutada neid otsuseid. See ei pea olema aktiivne poliitika," ütles Kaljulaid.

Enne presidendivalimisi toetas Eesti 200 Kersti Kaljulaidi jätkamist presidendina.

Ojakivi viitas seepeale Keskerakonna esimehe Jüri Ratase kõnele Keskerakonna volikogu koosolekul, kus ta tõstis Eesti 200 tõusu esile olulise muutusena Eesti poliitikas. Ning veel tähelepanuväärsemaks pidas Ratas Kristina Kallase Kaljulaidile tehtud kutset.

"Mõned päevad tagasi kutsus Eesti 200 erakonna esimees Kristina Kallas Eesti Päevalehe intervjuus üles president Kersti Kaljulaidi tulema poliitikasse. Arvan, et see on väga tõsine ja positiivne üleskutse. Iga uus inimene annab värskust ja uusi ideid meie poliitikasse," sõnas Ratas.

Kaljulaid ütles selle peale, et tema ja Jüri Ratase maailmavaade on tegelikult üsna sarnane.

"Ma tean, et ajakirjanike huvi on alati leida neid erisusi ja lahkhelisid, aga Jüri Ratas näeb samuti tugevalt Eestit Euroopas, NATO-s. Ta mõistab seda, et on hästi tähtis, et meil oleks turvaline tulevik, et meie sidevõrgustikud oleksid turvalised. Et seal oleks lahendused, mida kontrollib demokraatlik maailm," ütles Kaljulaid.

"Kõiges selles meil ei ole mitte ühtegi erisust. Ma olen aru saanud, et ka Jüri Ratas tegelikult muretseb, et Eesti koolisüsteemis on segregatsioon ja mõtleb, kuidas neid asju lahendada," lausus Kaljulaid.

Kaljulaid lisas, et erinevate taktikaliste lähenemistega poliitikutel võib olla sisuliselt väga suur ühisosa.

Kaljulaidi ja Ratase suhted ei ole olnud alati kuigi head. Ratas on vältinud Kaljulaidiga erinevaid kokkupuuteid ja andnud mõista, et Kaljulaid on Eestit lõhestav president. Keskerakond ei toetanud ka Kaljulaidi jätkamist presidendina.

Rääkides Ukraina liikumisest Lääne poole, ütles Kaljulaid, et enne saab Ukraina Euroopa Liidu liikmeks kui NATO liikmeks.