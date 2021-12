Von der Leyen: on aeg mõelda kohustuslikust vaktsineerimisest

Euroopa Liidul on aeg mõelda kohustuslikust koroona vastu vaktsineerimisest, ütles Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen kolmapäeval. Von der Leyen siiski rõhutas, et otsus jääb liikmesriikide teha.

"Kui praeguseid arve vaadata, on Euroopa Liidus vaktsineeritud 77 protsenti täiskasvanutest või 66 protsenti kogu elanikkonnast. See tähendab, et kolmandik Euroopa rahvastikust on vaktsineerimata. See on 150 miljonit inimest," ütles von der Leyen.

"Kuidas me saame julgustada ja võib-olla mõelda ka kohustuslikust vaktsineerimisest Euroopa Liidus? See vajab arutelu, ühist lähenemist. Arvan, et seda arutelu tuleb pidada," lisas von der Leyen.

Mitu Euroopa Liidu riiki on samme selles suunas juba astunud.

Austria on teatanud vaktsineerimiskohustuse kehtestamisest tuleva aasta 1. veebruarist ja sama kaalub ka Saksamaa.

Kreeka teatas teisipäeval vaktsineerimiskohustusest üle 60-aastastele, samas kui Prantsusmaa on teatanud, et koroonapassi kehtivus lõppeb 15. jaanuarist kõigi täiskasvanute jaoks, kes pole saanud kuus kuud pärast oma viimast vaktsiiniannust tõhustussüsti.

Von der Leyen ütles ka, et EL-i peamise vaktsiinitarnija BioNTech/Pfizeri koroonavaktsiin jõuab lasteni kahe nädala pärast.

Von der Leyeni sõnul vestles ta teisipäeval Saksa-USA ühisettevõttega ja nad lubasid protsessi kiirendada. "Teisisõnu: lastevaktsiinid on saadaval alates 13. detsembrist," ütles von der Leyen.

Vaktsineerituse tase on liikmesriigiti äärmiselt ebaühtlane.

Portugal, Malta, Hispaania, Itaalia, Iirimaa, Prantsusmaa ja Belgia on vaktsineerinud üle kahe kolmandiku oma elanikest. Bulgaaria, Rumeenia, Slovakkia ja Horvaatia aga vähem kui poole.

"Meil on vaktsiinid, elupäästvad vaktsiinid, aga neid ei kasutata igal pool adekvaatselt," ütles von der Leyen.