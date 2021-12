Rahvusraamatukogu remondi kallinemine kaetakse uue telemaja rahast

Eesti Rahvusraamatukogu ja rahvusarhiivi ühishoone rekonstrueerimise ehituspakkumus ületab riigi eelarvestrateegias aastateks 2022–2025 eraldatud vahendeid, mis oli toona 53,2 miljonit eurot.

"Kultuuriministeerium ning haridus- ja teadusministeerium koostöös Riigi Kinnisvara ja rahandusministeeriumiga analüüsivad enne aastate 2023–2026 riigi eelarvestrateegia arutelu täiendavalt rahvusraamatukogu sisustuskulu eelarvet ja esitavad täpsustatud kalkulatsiooni. Vastavate kulude rahastamisvõimaluste üle arutatakse riigi eelarvestrateegia 2023–2026 ja 2023. aasta riigieelarve menetluse käigus," ütles kultuuriministeeriumi avalike suhete nõunik Hannus Luure ütles BNS-ile.

Ta rõhutas, et rahvusraamatukogu rekonstrueerimise protsess juba käib ja seda seisma panna ei ole võimalik. Rahvusringhäälingu telekompleksi ehitusega kaasnevate kulude rahastusvõimaluste üle arutatakse aastate 2023–2026 riigi eelarvestrateegia ja 2023. aasta riigieelarve menetluse käigus.

"ERR on endiselt prioriteetne nagu varem, küsimus on pigem eelarvetehniline – ERR-i jaoks on planeeritud kulud, mida praegu ei kasutata, vaid lükatakse edasi," märkis Luure.

Riigi Kinnisvara (RKAS) kuulutas Eesti Rahvusraamatukogu Tõnismäe hoone renoveerimiseks riigihanke välja juulis, ent septembris laekunud pakkumised ületasid oluliselt esialgselt järgmiseks aastaks prognoositud 7,8 miljoni euro suurust maksumust.

Oktoobris ütles Riigi Kinnisvara (RKAS) kommunikatsioonijuht Annely Jõgeva BNS-ile, et kuna rahvusraamatukogu remondi hankele laekunud pakkumused ületavad oluliselt esialgselt prognoositud maksumust, pole RKAS-il piisavalt kattevahendeid ehitustöödega edasiminekuks.

"Kuivõrd mõlemad pakkumused ületavad eelarvelisi vahendeid, siis ei saa me lõplikult vormistada pakkumuste hindamisprotokolli, sest puuduvad otsused kallinemise katmise võimalikkusest," märkis Jõgeva.

Ehitustööd peaks aga algama juba uue aasta alguses ja nüüdseks on raamatukogu praegusest hoonest juba ajutiselt välja kolinud Narva maantee 11 asuvasse büroohoonesse.

Riigi eelarvestrateegias on rahvusraamatukogu rekonstrueerimiseks aastail 2022–2025 planeeritud kokku 53 miljonit eurot.