Ringkonnakohus: koroonaviiruse antikehad ei anna vaktsineeritutega samu õigusi

Tallinna ringkonnakohus otsustas neljapäeval, et antikehadega isikute võrdsustamine vaktsineeritud isikutega on põhjendamatu ning koroonaviiruse antikehadega inimestele ajutist erandit piirangute kohta ei tehta.

Tallinna halduskohus andis esialgse õiguskaitse paarikümnele inimesele, kellel on tuvastatud koroonaviiruse läbipõdemist tõendavad antikehad, vabastades need isikud koroonapassi esitamise kohustusest. Valitsus pidas selliseid kohtumäärusi ebaõigeks ja vaidlustas need ning saavutas neljapäeval erandite tühistamise.

Valitsust kohtus esindanud Ellex Raidla Advokaadibüroo vandeadvokaat ja teda abistanud jurist Regina Getter Maajärv selgitasid, et ringkonnakohtul oli kolm peamist argumenti.

Esiteks selgitas kohus üldlevinud soovitustele tuginedes, et ka läbipõdenud isikutel on soovitatav ennast vaktsineerida, mis annab nii täiendava kaitse tervisele kui ka koroonapassi.

Teiseks soovitas kohus lähtuda teiste riikide näidete ja teadusuudiste asemel Eesti teadusnõukoja ja rahvusvaheliste organisatsioonide poolt avaldatud seisukohtadest, mis kinnitavad, et vaktsineerimine on parem viis viiruse kontrolli alla saamiseks kui läbipõdemine.

Kolmandaks hindas kohus koroonakaebuste eduväljavaateid pigem nõrgaks, mistõttu tuleb lähtuda ettevaatuspõhimõttest ja olulisemaks pidada avalikkuse huve uudse ohtliku nakkushaiguse tõrjumisel.

"Kuigi ringkonnakohtu lahendid puudutavad otseselt ainult paari kaebajat, võib siiski julgelt ennustada, et ka teised sarnased halduskohtu määrused tühistatakse peatselt ning Terviseameti väljastatud ajutised tõendid kaotavad lähiajal kehtivuse," selgitas Nõmper.

Tallinna ringkonnakohtu määrus on lõplik ja seda ei saa rohkem vaidlustada.

Üldse on valitsuse üldkorraldusi, millega on kehtestatud koroonaviiruse leviku tõkestamise piirangud, vaidlustatud ligi poolsada korda ning kaebajaid on kokku 400 ringis. Valitsus on kõikidele kaebustele vastu vaielnud. Esimesi sisulisi lahendeid piirangute õiguspärasuse kohta on oodata uue aasta alguses.