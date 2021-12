Tuule osakaal kogu elektritoodangust on kuust kuusse väga heitlik

Enim elektrienergiast toodetakse taastumatutest allikatest, sellele järgnevad biomass ja tuul. Tuuleenergia osakaal on looduslike tingimuste heitlikkuse tõttu väga kõikuv.

Alates 2019. aastast on Eestis toodetud võrku jõudnud elektrienergia hulk hüppeliselt vähenenud. Sama järsult on kahanenud ka taastumatutest energiaallikatest toodetud elektri kogus. Kõige kiiremini on taastuvenergiast kasvanud biomassi osakaal, tuuleenergia tootmises erilist vahet pole olnud.

Kui 2016. aastal saatis Eesti võrku üheksa miljonit MWh elektrienergiat, siis 2019. aastal vaid 4,5 miljonit MWh. Samast aastast kasvas hoogsalt ka taastuvenergia osakaal kogu elektritootmisest - kui veel 2016. aastal oli see 13,6 protsenti kogu elektritootmisest, siis 2019. aastal 30,2 protsenti. 2020. aastal kahanes elektritootmine 2,6 miljonile MWh-le, millest taastuvenergia moodustas 46,4 protsenti. Tänavu kümne kuuga on mullune elektrimaht juba ületatud - Eesti on võrku saatnud 2,8 miljonit MWh, millest taastuvenergia moodustab 43,4 protsenti.

Tuuleenergia maht kogu elektritootmisest on seni olnud üsna marginaalne. 2016. aastal moodustas tuul (590 000 MWh) 6,5 protsenti kogu elektrienergiast. 2019. aastal ei olnud võrku saadetud tuuleenergia hulk oluliselt suurem - 692 000 MWh -, kuid kahanenud tootmismahu juures andis see tuuleenergia osakaaluks 15,4 protsenti.

Mullu, mil võrku jõudis vaid 2,6 miljonit MWh elektrienergiat, moodustas tuuleenergia oma 824 000 MWh-ga 31,9 protsenti. Tänavu esimese kümne kuuga on võrku jõudnud 578 000 MWh tuuleenergiat, mis moodustab 21 protsenti kogu energiatootmisest.

Kevaded ja sügised reeglina tuulisemad

Enamasti on tuulisemad kuud kevaditi ja sügiseti. Suved on kõige tuulevaiksemad, talved aga sõltuvad ilmastikuoludest - näiteks 2020. aasta jaanuaris-veebruaris toodeti Eestis enim tuuleenergiat viimase kahe aasta jooksul - jaanuaris 106 000 MWh, veebruaris 104 000 MWh. Mullu jaanuaris võrku jõudnud tuuleenergia moodustas veerandi kogu toodetud elektrienergiast, veebruaris oli kogutoodang väiksem, nii et tuul moodustas sellest 28 protsenti.

Möödunud aasta augustis aga jõudis võrku vaid 26 000 MWh tuuleenergiat, see oli aasta madalaima tuuleenergia toodanguga kuu. Samas oli august möödunud aasta suurima elektritoodanguga kuu, nii moodustas tuuleenergia kuu kogutoodangust vaevu viis protsenti.

Tänavu oli tuuleenergiale kõige soodsam kuu oktoober, mil võrku jõudis ligi 98 000 MWh tuuleenergiat ehk peaaegu sama palju, kui möödunud aasta esimestel kuudel. Üksiti oli oktoober tänavuse aasta seni suurima elektrienergia tootmismahuga kuu, mil võrku jõudis 593 000 MWh elektrienergiat. Seega moodustas tuuleenergia sellest 16 protsenti.

Tänavu on kõige vähem jõudnud tuuleenergiat võrku juunikuus - 25 000 MWh. See moodustas juunikuu elektritoodangust 5,5 protsenti.