Saksamaa uue valitsuse koalitsioonilepe sai allkirjad

"Bundestagi valimised tegid võimalikuks kolme progressile pühendunud erakonna läbirääkimised üksteisega, et luua valitsus. Need läksid väga hästi. Sellel on väga head tulemused, mis aitavad organiseerida arengut meie riigis," ütles liidukantsleri kandidaat Olaf Scholz.

Nii koalitsioonileping kui ka selle isikuline koosseis on Saksamaal viimastel päevadel kõvasti elevust tekitanud, sest riigitüüri juurde on tulemas mitmed uued näod. Seepärast küsiti neilt tänasel pressikonverentsil palju ka välispoliitika kohta.



"Mis puudutab Hiinat, siis me peame alati jälgima hoolikalt, kus koostöö ja varade ülevõtmised on Euroopa ja Saksamaa huvides ja kus nad ei ole," ütles majandus- ja kliimaministri kandidaat Robert Habeck.



Kuigi ajaleht Financial Times kirjutas teisipäeval, et Saksa uus valitsus võib suhtuda loominguliselt riigivõla reeglitesse, ei tasu kokkuhoiupoliitika pooldajatel siiski muretseda. Nimelt hakkab Saksamaa rahandusministeeriumit juhtima Vabade Demokraatide juht Christian Lindner, keda raiskamise fänluses just süüdistada ei saa.



"Me finantseerime ja prioritiseerime eelarve reeglite raames projekte, mis on kirjas koalitsioonilepingus. Kui neid just ei ole juba sätestaud koalitsioonilepingus," sõnas Lindner.



Kui Angela Merkelit on peetud kriiside haldajaks, mitte juhtijaks, siis tänane koalitsioonileping viitab sellele, et Olaf Scholz võtab liidukantslerina senisest aktiivsema rolli.



Saksamaa Marshalli Fondi Berliini büroo uurimisdirektor Rachel Tausendfreund ütles, et koalitsioonilepe paistab julge ja muutusi toovana.

"See paistab väga panustavat Euroopa Liitu ja ka transatlantilisse suhtesse ning ideesse globaalsest konkurentsist demokraatiate ja autokraatiate vahel. Sooviga olla selles mõjukas osaline, mis on võib-olla uus Saksamaa jaoks," lausus Tausendfreund.