ERR Saksamaal: uus valitsus lubab muudatusi välis- ja sotsiaalpoliitikas

Saksamaa uus liidukantsler Olaf Scholz ja tema valitsuse välisminister Annalena Baerbock on esimesed päevad ametis sisustanud välisvisiitidega, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Uuelt valitsuselt oodatakse mitmel pool Euroopas senisest julgemat välispoliitikat. Euroopa Välissuhete Nõukogu analüütiku Rafael Lossi sõnul võib seda oodata võrreldes just Angela Merkeli viimase valitsusega.

"Välispoliitikas ei olnud ühist agendat. Kui meenutada, siis olid mõned kriisihetked

sel aastal, näiteks Afganistanist lahkumisel. Konservatiivide juhitud kaitseminister ja sotsiaaldemokraatide juhitud välisminister ei rääkinud omavahel. Ministrid teavitasid üksteist poliitika ettepanekutest SMS-ide vahendusel," selgitas Loss.

Olaf Scholzi valitsuse koalitsioonileping kannab nime "Julgus areneda". See tähendab, et päris kõik vanamoodi edasi ei lähe.

"Mida me oleme näinud kolme erakonna koalitsioonilepingus, viitab kõige progressiivsemale leppele sotsiaalpoliitikas viimase kahe aastakümne jooksul. On palju progressiivset sisu LGBTQI õiguste, inimõiguste ja migratsioonireformi suhtes," rääkis Loss.

Ühiskondlikke muutusi veab ka vahetus valitsejate isikutes. Sel korral valiti Bundestagi varasemast enam noori naisi, kellest suur hulk pärineb roheliste erakonnast. Nende seas näiteks Baden-Württembergi liidumalt pärit 26-aastane Chantal Kopf.

"Kõik põlvkonnad peavad koos töötama, et võidelda sotsiaalse ebaõigluse ja kliimamuutuste vastu, sest need probleemid mõjutavad kõiki inimesi. Varasematel aastatel ja sajanditel on poliitikas domineerinud vanad valged mehed, nagu paljud on seda nimetanud," rääkis ta.

Kopf, kes oli Angela Merkeli ametisse astudes kümneaastane, ei ole kaugeltki kõige noorem Bundestagi liige, sest leidub ka 23- ja 25-aastaseid. Kopfi sõnul on see samm edasi, kuid esindamata gruppe on veelgi.

"Oleme mitmekesisemad ja paljud ühiskonnagrupid saavad poliitikast osa võtta. Ma loodan, et tulevikus ka rohkem inimesi ilma akadeemilise tausta või madalama sissetulekuga saavad osaleda poliitilises süsteemis," rääkis Kopf.