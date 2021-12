Valge Maja: Biden ei teinud Putinile järeleandmisi

Venemaa riigipea Vladimir Putini soovis videokohtumisel USA presidendi Joe Bideniga eelkõige saada kinnitust, et Ukraina ei liitu NATO-ga, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"President Biden tegi president Putinile selgeks, et see, kes liitub NATO-ga, on ainult alliansi otsustada," ütles USA asevälisminister Victoria Nuland.

"NATO ei ole laienemisest eriti huvitatud ja see ei tohiks olla probleem, mis kerkib lähiajal esile, aga põhimõtteliselt ei tööta NATO niiviisi ja nad ei kavatse anda Venemaale sellist otsustusõigust," kommenteeris Associated Pressi toimetaja Aamer Madhani.

Venemaa on Ukraina piiri äärde koondanud pea 100 000 sõjaväelast ja võib USA luure hinnangul plaanida järgmisel kuul sõjalist sissetungi. Ameeriklased kavatsevad Venemaa vaenulikule tegevusele vastata karmimate majandussanktsioonidega, mida on juba arutatud ka Euroopa liitlastega.

USA endise asekaitseministri Ian Brzezinski sõnul ei tohiks uute piirangutega oodata. "Peame astuma ka sõjalisi samme, mis toetavad neid majandussanktsioone. Seetõttu ärgitan allianssi liigutama vägesid idatiivale ja suurendama toetust Ukraina sõjaväele," ütles ta.

Valge Maja kinnitusel on nad seekord valmis kehtestama sanktsioone ja meetmeid, millest on varem hoidutud.

Putini nõunik: Venemaa jaoks on Ukraina liitumine NATO-ga punane joon

Kremli väitel rääkis Vene president oma Ameerika kolleegile mitte ainult Ukrainast, vaid ka nn punastest joontest.



"Need jooned välistavad NATO igasuguse laienemise Ida poole ja ründava relva paigaldamise nii Ukrainasse kui ka teistesse meie naaberrikidesse," ütles Venemaa presidendi nõunik välisküsimustes Juri Ušakov.

"Presidendid leppisid kokku, et luuakse meeskonnad, kes hakkavad operatiivselt arutama seda vastasseisu ja strateegilist julgeolekut kontinendil," sõnas Putini pressiesindaja Dmitri Peskov.

International Crisis Groupi vanemanalüütiku Oleg Ignatovi sõnul ei ole praegu ohtu, et Venemaa ja Ukraina vahel algab suur sõda. "Selleks ei ole põhjust ega õigustust, sest algavad läbirääkimised. Fakt on aga see, et need läbirääkimised tulevad pikad, sest vasturääkivused on väga suured. Vaevalt Venemaa saab seda, mida ta tahab, sest see ei ole realistlik. Sellepärast võib Venemaa jälle kannatuse kaotada," selgitas Ignatov.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski hindas Moskva ja Washingtoni läbirääkimisi optimistlikult.

"Peamine, mida me praegu näeme, on Bideni isiklik konkreetne roll ja reaktsioon selle konflikti ehk meie riigi idaosas käiva sõja lahendamisel. Arvan, et see on kõige tähtsam," ütles Zelenski.