Poola nõuab EL-i CO2 kauplemise süsteemi peatamist

Poola peaminister Mateusz Morawiecki saab sel nädalal ETS-i reformi ettepaneku panna ka Euroopa Ülemkogu päevakorda.

Poola hoiatas, et võib sellest süsteemist välja astuda, kui EL ei muuda kauplemissüsteemi.

"Turg on spekulatiivsete manipulatsioonide vastu lihtsalt kaitsetu. See on peamine põhjus, miks saastekvootide hind on nii kõrge, seda ei näinud ette ükski Euroopa institutsioon," ütles reedel Poola Euroopa asjade minister Konrad Szymanski.

Euroopa süsinikdioksiidi hind purustab rekordeid. CO2 hind tõusis hiljuti üle 90 euro piiri tonni kohta. Selle aasta alguses maksis heitmekvoot suurusjärgus 30 eurot tonn. Analüütikute hinnangul võib CO2 hind aasta lõpuks ulatuda 100 euroni.

Tšehhi nõustub Poola kriitikaga ETS-i suhtes, siiski ei kavatse Praha sellest süsteemist välja astuda.