Putin ja Niinistö arutasid olukorda Ukraina piiril

Niinistö väljendas muret olukorra pärast Ukraina piiril ja rõhutas vajadust leida sellele diplomaatiline lahendus, teatas Soome presidendi pressiteenistus.

Pressiteate kohaselt ütles Niinistö Putinile, et Soomel on stabiilne välis- ja julgeolekupoliitika liin. Niinistö viitas Soome valitsuse julgeolekupoliitika aruandele. Soome kaitsepoliitika aluseks on rahvusliku liikumisruumi ning valikuvõimaluste säilitamine ja selle hulka kuulub ka võimalus taotleda NATO liikmesust, vahendas Yle.

Putin ütles teisipäeval Niinistöle, et tahab "kohe" kõnelusi USA ja NATO-ga julgeolekugarantiide üle, teatas Kreml.

Putin "kordas vajadust alustada kohe läbirääkimisi USA ja NATO-ga, et arendada välja rahvusvahelised juriidilised garantiid meie riigi julgeoleku jaoks," teatas Kreml pärast telefonikõnet.

Putin ja Niinistö puudutasid ka Helsingi 2025. aasta tippkohtumist. Niinistö on teinud ettepaneku, et tippkohtumisel osaleksid maailma liidrid, et tegeleda kliima- ja julgeolekuküsimustega. Tippkohtumisega tähistatakse Helsingi lepete 50. aastapäeva, mille tulemusena loodi ka Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsioon (OSCE).

Niinistö suhtles esmaspäeval telefonitsi ka USA president Joe Bideniga, kus peateemaks oli muret tekitav olukord Ukraina piiril.