Tallink loodab suvel jõuda 70 protsendini pandeemiaeelsest täituvusest

Tallink peatab väheste reisijate ja kõrgete kulude tõttu uue aasta algul laevaliikluse viieks nädalaks Tallinna-Stockholmi liinil. Enne seda ja pärast seda sõidab liinil vaid üks laev – Baltic Queen.

Nõgene sõnul on ka seistes on laeval kulud ja Tallink teeb liinide peatamise ja taastamise kalkulatsioone ettevaatlikult. "Osaliselt jääb seisma ka Helsingi-Stockholmi vahel sõitev Silja Serenade. Sinna jääb küll sõitma teine laev, Silja Symphony, nii et neid otsuseid oleme teinud väga kaalutletult ja pikalt ette," sõnas ta.

Peatatud liinidel töötavad inimesed suunatakse korralisele puhkusele. Kuna teiste laevade liiklus jätkub, siis osaliselt minnakse ka teistele laevadele tööle.

Kasumit ettevõte järgmisest kvartalist ei oota. "Sesoonsus kuhugi selles tegevuses ei kao. On teada, et ajalooliselt on esimene kvartal reisilaevaliiklusele on alati kahjulik," sõnas ta.

Laevafirma sooviks kevadest taas alustada ka ühendusega Riia ja Stochkolmi vahel, kuid selle võimalikkust näitab aeg. "Eks Tallink on nende kuude jooksul harjutanud, kuidas laevad seisma-sõitma saavad," märkis Nõgene.

Turismi kiiret taastumist lähiajal oodata ei saa ning tunamullusele tasemele jõuab laevafirma ilmselt mõne aasta pärast.

"Kui toome Tallinki näite, siis Tallinkiga sõitis enne pandeemiat iga päev tuhat hiinlast ehk kokku 370 000 hiinlast aastas. Me teame, et teatud kontinentidelt ka lennuliikluse taastumine võtab aega. Mida me loodame ja oleme näinud viimastel kuudel – Tallinn-Stockholm ja Helsingi-Stockholm taastusid üsna kenasti. Kui ei tule nüüd väga suuri ekstsesse omikroni või mõne järgmise viirustüvega, siis ise tahaks loota, et järgmise aasta juulis või augustis võib näha 70 või mõnel liinil isegi 80 protsenti taastumist võrdluses 2019. aastaga. Aga päris 2019. aasta tasemele läheb mõni aasta aega," rääkis Nõgene.

Aprillis tuleb Tallinna-Helsingi liinile ka uus laev, kuid suuri muutusi liinil plaanis pole. "Mis puudutab lähiaja liinigraafikut, siis Tallinna-Helsingi vahel me oleme sõitnud kahe shuttle laevaga praktiliselt kogu kriisi perioodi välja arvatud täiesti alguses, kui üks laev sõitis Saksamaa vahet, et kaupa vedada. Jätkame liinil kahe laevaga. Esimeses kvartalis on küll üksikuid nädalaid või päevi kui laevad on tehnilises hoolduses," ütles ta lisades, et sel ajal on liinil asenduslaevad.

Riigilt ootab Nõgene, et valitsus kutsuks inimesi üles minema omikrontüve vastu tõhustusdoosi tegema. "Kui võtame täna niipidi, et Eestis on 220 000 saanud kolmanda doosi, siis circa miljon inimest on omikroni suhtes veel hea kaitseta. Hetkel peaks panustama teavitustöösse ja inimesi paluma, et kes soovivad kergemini uuest lainest läbi saada, teeksid tõhustusdoosi," ütles ta.