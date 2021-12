Politico: omikroni tüvi lõhestab EL-i ühtsust reisireeglite suhtes

Euroopa riigid jälgivad, kuidas koroonaviiruse omikroni tüvi levib Suurbritannias. Ühendkuningriigis on kinnitust leidnud juba 10 000 uue tüve juhtumit, suure tõenäosusega on enamik juhtumitest veel registreerimata, vahendas Politico.

Uus viiruselaine võib muuta EL-i-sisest reisimist. Inimesed saavad praegu reisida, kui nad suudavad tõestada, et on vaktsineeritud või viiruse läbi põdenud. Omikroni tüve tõttu hakkab aga EL-i ühtsus reisimise suhtes taas murenema.

Euroopa Liidu juhid kohtuvad neljapäeval Euroopa Ülemkogu koosolekul.

Ühe EL-i diplomaadi sõnul pooldavad Prantsusmaa, Belgia, Eesti, Soome ja Holland Euroopa Komisjoni praeguste reisisoovituste kiiret läbivaatamist. Saksamaa aga soovib enne otsuse tegemist näha, kuidas omikroni variant edasi areneb, vahendas Politico.

Itaalia karmistas juba neljapäeval piiranguid teistest EL-i riikidest saabujatele, hakates nõudma kõigilt reisijatelt koroonatesti, vaktsineerimata inimestelt aga ka viiepäevast karantiini.

Itaalia otsust kritiseeris teravalt komisjoni asepresident Vera Jourova.

"See on ennekuulmatu. Koroonapass muutis olukorda, see võimaldas inimestel uuesti ja ohutult reisida. Kui liikmesriigid kavatsevad seda edu õõnestada, siis on see väga kahetsusväärne," ütles Jourova.

Soome peaminister Sanna Marin usub, et EL-i sisepiiridel hakatakse reisijatelt uuesti nõudma negatiivset koroonatesti tulemust.

"Usun, et üha enam riike võtab testid kasutusele piiriturvalisuse tagamiseks. Pean oluliseks, et piiridel oleks tagatud tervisega seotud julgeolek, testid on üks vahend selleks," ütles Marin.