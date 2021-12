Lääs süüdistab Moskvat olukorra eskaleerimises enne läbirääkimisi

Saksa välisminister Annalena Baerbock ütles, et on "äärmiselt mures" seoses Vene presidendi Vladimir Putini ähvardusega valmisolekust astuda sõjalisi samme.

Baerbocki sõnul suurendas tema muret asjaolu, et sellele hoiatusele on järgnenud Vene vägede täiendavad liikumised Ukraina piiril. Ta deklareeris, et suurt kriisi saab vältida üksnes läbi dialoogi.

Küsimusele Vene vägede liikumise kohta vastas USA välisministeerium AFP-le, et Washington ja tema liitlased jälgivad olukorda tähelepanelikult.

"Venemaa jätkab pingestamist ega ole oma vägede koondamist piiril tagasi pööranud," ütles ministeeriumi pressiesindaja.

Lääneliitlased süüdistavad Moskvat kümnete tuhandete sõdurite koondamises Ukraina piirile, et valmistuda võimalikuks invasiooniks. Kreml väidab, et hoopis Washington ja teised NATO riigid on sõjalise ja poliitilise toetuse tõttu Kiievile agressorid.

"Igasugusel edasisel agressioonil Ukraina vastu oleksid tohutud tagajärjed ja ränk hind," lisas ministeeriumi ametnik, korrates varasemaid pretsedendituid hoiatusi USA ja tema liitlaste uutest sanktsioonidest. "Meie eesmärk on deeskaleerida diplomaatia kaudu; USA on valmis diplomaatiaga tegelema jaanuaris läbi mitme kanali."

Arutelud toimuvad paralleelselt Venemaa ja USA ning NATO ja Venemaa vahel ning Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) tasandil, mille liikmed on nii Washington, Moskva kui ka Kiiev.

"Lepiti kokku, et järgmise aasta päris alguses peaks (kõneluste) esimene voor olema kahepoolne kontakt meie ja Ameerika läbirääkijate vahel," ütles Lavrov intervjuus Vene riigi rahastatavale uudistekanalile RT. Ta lisas, et NATO arutelud algavad samuti jaanuaris, samas kui Washington on osutanud sarnasele ajakavale.

USA välisminister Antony Blinken ja Euroopa välispoliitika juht Josep Borrell rääkisid olukorrast kolmapäeval telefonivestluses.

"Nad leppisid kokku, et igasugune arutelu Euroopa julgeoleku üle toimub kooskõlastatult ja Euroopa Liidu osalusel," seisis Brüsseli avalduses.

President Joe Bideni riikliku julgeoleku nõunik Jake Sullivan ütles läinud nädalal, et USA on "põhimõtteliselt valmis dialoogiks" ja kavatseb teha tihedat koostööd Euroopa liitlastega.

Kuid ka eelseisva dialoogi valguses kasutas Putin teisipäeval ähvardavat tooni. Venemaa "reageerib ebasõbralikele sammudele karmilt", ütles ta ja lisas, et soovib rõhutada, et "meil on selleks täielik õigus".

Valge Maja ei omistanud Vene liidri retoorikale suuremat tähtsust. "President Putinil on oma publik. See ei ole Ameerika Ühendriigid," ütles Valge Maja kõneisik Jen Psaki kolmapäeval. "NATO on kaitseallianss. Meil ei ole Venemaaga agressiivseid kavatsusi," jätkas ta. "Agressioon, mida oleme näinud Ukraina piiril, see sõjakas retoorika on tulnud ühelt poolt... ja ma arvan, et igaüks näeb seda päevselgelt."